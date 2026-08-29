Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda başladıktan sonra balıkçı barınağına sıçrayan yangın nedeniyle 20'den fazla tekne küle döndü.

Antalya'da balıkçı barınağında gece saatlerinde çıkan yangında karaya çekili haldeki çoğunluğu atıl durumdaki çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da balıkçı barınağında yangın! Çok sayıda tekne küle döndü

Balıkçı barınağında incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada yangının gece 03.30 sıralarında Sarısu mevkisinde başladığını ve rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradığını söyledi.

Antalya'da balıkçı barınağında yangın! Çok sayıda tekne küle döndü

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın nedeniyle karaya çekili halde bulunan 20'den fazla teknenin alev aldığını ifade eden Şahin, "Ekiplerimizin çalışması sonucu alevlerin denizdeki demirli teknelere ve balıkçı barınağının çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süredir kapalı olan Antalya-Kemer yolu da çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını belirten Şahin, büyük bir yangının ciddi sonuçlara yol açmadan kontrol altına alındığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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