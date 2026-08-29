Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryaman'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Eren Tozlu ve Adama Traore'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşılaştı. Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Erzurumspor, 55. dakikada Eren Tozlu ile 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'nin golünü 66. dakikada Adama Traore attı. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 3 hafta sonunda 7 puana ulaştı. Erzurumspor, bu sezon ilk kez puan kaldı.

Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryamanda puanlar paylaşıldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Salih Uçan), Diabate, Gouveia (Dk. 90+2 Metehan Baltacı), Traore, Tongya, Koita (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 89 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 71 Cardoso), Owusu, Baiye, Rodriguez (Dk. 85 Akhundzade), Eren Tozlu (Dk. 71 İbrahim Diabate)

Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Traore (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mustafa Yumlu, Dk. 82 Owusu (Erzurumspor FK), Dk. 60 Pereira, Dk. 68 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+4 Diabate (Gençlerbirliği)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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