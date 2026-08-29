Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryaman'da puanlar paylaşıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryaman'da puanlar paylaşıldı
Fotoğraf Başlığı Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryamanda puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Eren Tozlu ve Adama Traore'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşılaştı. Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Erzurumspor, 55. dakikada Eren Tozlu ile 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'nin golünü 66. dakikada Adama Traore attı. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 3 hafta sonunda 7 puana ulaştı. Erzurumspor, bu sezon ilk kez puan kaldı.

Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryamanda puanlar paylaşıldı
Başlık ResmiGençlerbirliği ile Erzurumspor yenişemedi! Eryamanda puanlar paylaşıldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Salih Uçan), Diabate, Gouveia (Dk. 90+2 Metehan Baltacı), Traore, Tongya, Koita (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 89 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 71 Cardoso), Owusu, Baiye, Rodriguez (Dk. 85 Akhundzade), Eren Tozlu (Dk. 71 İbrahim Diabate)

Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Traore (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mustafa Yumlu, Dk. 82 Owusu (Erzurumspor FK), Dk. 60 Pereira, Dk. 68 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+4 Diabate (Gençlerbirliği)

BAKMADAN GEÇME
Başkan Doğan, istifasını veren Fatih Tekke
SPOR

Başkan Doğan, istifasını veren Fatih Tekke'yi ikna etti: Bizimlesin Fatih Hoca'm
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
Her derde deva Peprah Oppong!
VERİLERİ ALDILAR!
VERİLERİ ALDILAR!
Yeni Parti, CHP’nin üye listesini de almış
"BİZİMLESİN FATİH HOCA'M"
Başkan Doğan, istifasını veren Tekke'yi ikna etti
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
İki yeni adım geliyor! Önce 3 pilot il...
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
Nafakaya hâkim karar verecek
ÜRETİME CAN SUYU OLACAK
ÜRETİME CAN SUYU OLACAK
Sanayiciye 250 milyar liralık destek!
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
EVLER ALEVLERE TESLİM
EVLER ALEVLERE TESLİM
Fethiye'de korkutan yangın! Huzurevi tahliye edildi
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
Önce otobüs şimdi de tramvay kazası! Yaralılar var
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
İki çocukları da yüzde yüz engelli doğdu!
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Nepal'i sel vurdu! Acı bilanço artıyor
Nepal'i sel vurdu! Acı bilanço artıyor
Kaydet
Büyükçekmece'de servis minibüsü kaza yaptı! 18 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de servis minibüsü kaza yaptı! 18 kişi yaralandı
Kaydet
Özbekistan’da bağımsızlığın 35. yılı resmi törenle kutlandı
Özbekistan’da bağımsızlığın 35. yılı resmi törenle kutlandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.