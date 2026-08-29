Büyükçekmece'de servis minibüsü kaza yaptı! 18 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 Karayolunda havalimanı personellerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 18 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah 05.30 civarında Büyükçekmece E-5 Güzelce’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Minibüs içinde yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile alakalı polis tarafından inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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