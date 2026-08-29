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MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te eleme potasına kalan isimler

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MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te eleme potasına kalan isimler
Fotoğraf Başlığı MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChefte eleme potasına kalan isimler

MasterChef Türkiye'de haftanın 3. takım oyunu geride kaldı. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kazanabilmek için mutfakta şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te eleme potasına kalan isimler...

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İlk iki takım oyununda galibiyet kazanan Mavi Takım, haftanın üçüncü mücadelesinde de kıyasıya bir mücadele gösterdi. Yarışmacılar bu kez Uzak Doğu mutfağının öne çıkan lezzetlerini en iyi şekilde hazırlayarak şeflerden yüksek puan almaya çalıştı. Takımlardan "Uzak Doğu Mutfağı" konseptinde 9 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Tadım ve değerlendirmelerin ardından gecenin kazananı ve dokunulmazlığı elde eden takım belli oldu. Kaybeden takım ise aralarından eleme adaylarını çıkardı. Peki, MasterChef 3. takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChefte eleme potasına kalan isimler
Başlık ResmiMasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChefte eleme potasına kalan isimler

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan çeşminigar çorbası hazırlamalarını istedi. Bireysel dokunulmazlığın galibi ise Şükran oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme potasına; Şadi, Nilay, Simge ve Ayşe kalmıştı. Son mücadeleler ardından haftanın 5 ve 6. eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran eleme potasına Recep'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan isim Kübra oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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