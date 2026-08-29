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Spor

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

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Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu
Fotoğraf Başlığı Aboubakar yeniden Türkiyede! Yeni takımı resmen belli oldu

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından geri döndü. 34 yaşındaki Kamerunlu golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anlaşma sağladı.

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Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye döndü. 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün yeni adresi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK oldu.

Bodrum FK, deneyimli santrforla anlaşmaya varıldığını kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, transferi “Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar” ifadeleriyle açıkladı.

Aboubakar yeniden Türkiyede! Yeni takımı resmen belli oldu
Başlık ResmiAboubakar yeniden Türkiyede! Yeni takımı resmen belli oldu

TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İZ BIRAKTI

Aboubakar'ın Türkiye kariyerinde en önemli duraklardan biri Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı formayı üç farklı dönemde giyen deneyimli futbolcu, toplam 117 karşılaşmada görev aldı.

Aboubakar bu maçlarda 60 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu. Özellikle gol yollarındaki etkinliğiyle Beşiktaş taraftarının hafızasında yer edinen Kamerunlu santrfor, siyah-beyazlılarla önemli başarılara da imza attı.

Aboubakar yeniden Türkiyede! Yeni takımı resmen belli oldu
Başlık ResmiAboubakar yeniden Türkiyede! Yeni takımı resmen belli oldu

HATAYSPOR'DA 28 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş macerasının ardından Hatayspor'a transfer olan Aboubakar, Akdeniz ekibinde 28 karşılaşmada forma giydi.

34 yaşındaki futbolcu, Hatayspor döneminde 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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