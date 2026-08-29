Eskişehir’de 27 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üreten 63 yaşındaki Nedim Yolver, doğal ve endüstriyel sabun arasındaki farkları anlattı. Doğal sabunların doğru oranda kostik kullanıldığında cilde zarar vermediğini belirten Yolver, tüketicileri yapay ve keskin kokulu ürünlere karşı uyardı.

Eskişehir'de 1999 yılından bu yana baba mesleğini ve geleneksel sabunculuk kültürünü yaşatan Nedim Yolver, doğal sabunların içeriğinde kimyasal katkı maddesi bulunmadığını vurguladı.

“CİLDE ZARAR VERMEZ”

Endüstriyel sabunlarda raf ömrünü uzatmak, köpürmeyi artırmak ve koku vermek amacıyla çok sayıda kimyasal kullanıldığını belirten Yolver, "Doğal sabunda tek bağlayıcı unsur kostiktir. Kostiğin de çok hassas bir oranı vardır. Doğru oran kullanıldığında sabun tamamen doğaldır ve cilde zarar vermez" dedi.

Doğal sabun nasıl anlaşılır? 27 yıllık usta önemli ipuçlarını verdi

"DOĞAL SABUN YILLANDIKÇA KALİTESİ ARTAR"

Doğal sabunun bozulan bir ürün olmadığını, aksine kurudukça ve eskidikçe kalitesinin arttığını ifade eden Yolver, "Eski sabunculuk geleneğinde sabun yapıldıktan sonra en az iki yıl kurutulmadan satışa çıkarılmazdı. Eskiler sabunu çuvalla alır, evlerinde dizerek kuruturlardı. Ancak endüstriyel sabunlarda durum farklıdır, içerisindeki kimyasallar belirli bir süreden sonra yapısını kaybederek zararlı hale gelmeye başlar" diye konuştu.

Sahte veya kimyasal katkılı sabunları tüketicilerin ilk bakışta ayırt etmesinin zor olduğunu belirten emektar sabuncu, "Doğal sabunlarda piyasadaki ürünler gibi aşırı ve yapay bir koku olmaz. Keskin, rahatsız edici bir koku varsa tüketiciler o ürünün doğallığından şüphe etmelidir" ifadelerini kullandı.

Doğal sabun nasıl anlaşılır? 27 yıllık usta önemli ipuçlarını verdi

HANGİ CİLDE HANGİ SABUN?

Vatandaşların doğal ürünlere olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Nedim Yolver, en çok tercih edilen sabun türleri hakkında şu bilgileri verdi. "Herkesin cilt ve saç yapısı farklı olduğu için tek bir sabunu öne çıkarmak doğru olmaz. Saç dökülmesi problemi olanlara tartışmasız Siirt’in orijinal bıttım sabununu veya vitaminli kök güçlendirici sabunları öneriyoruz. Kuru ciltler için aloe vera, argan, shea butter ve çay ağacı özlü nemlendirici sabunlar tercih edilirken; yağlı ciltlerde ise kükürtlü, killi ve ardıç katranlı sabunlar öne çıkıyor."

Yıllardır aynı dükkânda hizmet verdiğini ve bebekliğinde kendi ürettiği sabunlarla büyüyen çocukların bugün üniversiteyi bitirip müşterisi olarak geri döndüğünü belirten Yolver, "vatandaşlara hizmet etmekten ve sağlıklı ürünler sunmaktan memnun olduğunu" sözlerine ekledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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