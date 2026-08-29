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5 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu! Kimliği bile yokmuş

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5 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu! Kimliği bile yokmuş
Fotoğraf Başlığı 5 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu! Kimliği bile yokmuş

Aydın’da Suriyeli bir ailenin 5 yaşındaki çocuğu yatağında ölü bulundu. Engelli olduğu belirtilen küçük çocuğun, resmi kaydının ve adına düzenlenmiş kimlik belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

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Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre Suriyeli bir aile, günlük mesailerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Aile, 5 yaşındaki kız çocuklarını yatağında hareketsiz şekilde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından ev ve çevresinde detaylı inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden çocuğun engelli olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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KİMLİK BELGESİ BİLE YOKMUŞ!

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Küçük kız çocuğunun herhangi bir resmi kaydının bulunmadığı ve adına düzenlenmiş bir kimlik belgesinin olmadığı tespit edildi. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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