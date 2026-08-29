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3 kişi boğularak can vermişti! Giresun'da denize girmek yasaklandı

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3 kişi boğularak can vermişti! Giresun'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf Başlığı 3 kişi boğularak can vermişti! Giresunda denize girmek yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek. Kentte geçtiğimiz günlerde denize giren 3 kişi boğulmuştu.

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Giresun'un Görele ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişi boğulurken kentte dikkat çeken bir karar alındı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

3 GÜN DENİZE GİRMEK YASAK

Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

3 kişi boğularak can vermişti! Giresunda denize girmek yasaklandı
Başlık Resmi3 kişi boğularak can vermişti! Giresunda denize girmek yasaklandı

Halktan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması istendi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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