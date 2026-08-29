Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, son dönemde Hollanda'ya taşınacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Amsterdam'da uluslararası projeler yürütmek amacıyla bir şirket kurduklarını açıklayan Kaya'nın sözleri, çiftin Türkiye'den tamamen ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Ancak Ali Atay, yaptığı yeni açıklamayla bu iddialara açıklık getirerek böyle bir planlarının olmadığını belirtti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eşi Hazal Kaya ile bir etkinlikte görüntülenen Ali Atay, Türkiye'yi tamamen geride bırakmayacaklarını ve işlerine bağlı olarak iki ülke arasında gidip geleceklerini söyledi. Hollanda'da zaman zaman bulunacaklarını ifade eden Atay, çocuklarının eğitim sürecini de göz önünde bulundurduklarını belirtti.

“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

"TAMAMEN YERLEŞME GİBİ BİR DURUM YOK"

Hollanda'ya tamamen yerleşme planlarının bulunmadığını dile getiren Ali Atay, iki ülke arasında bir düzen kuracaklarını söyledi. Atay, "Hollanda'ya tamamen yerleşme gibi bir durum yok. Çalışacağımız zaman gidip, kalacağımız bir yer. Yatırımı çocuklara yapıyoruz. Çocukların okullarına yetişeceğiz. Hollanda'daki işlerle ilgili de bazı temaslarımız var. Orayı ve burayı dengeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

"TÜRKİYE'DEN KOPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'deki işlerinin ve bağlantılarının devam ettiğini vurgulayan Atay, ülkeden tamamen ayrılmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Oyuncu, "Buradan kopamayız zaten. Burada korkunç temaslarımız var, benim şirketim bütün yaptığım işler burada. Bir şey denemek için uygun zamanı beklememek gerekiyor. Biz biraz o evredeyiz. Komple buradan göçmek gibi bir durum yok" diye konuştu.

"VELİ OLMAK ÇOK ZORMUŞ"

İki çocuk annesi Hazal Kaya ise aile hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuklarının birbirleriyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen Kaya, oğlu Fikret Ali'nin 6 yaşında okula başlayacağını belirterek, "Evde bir tane benden, bir tane Ali'den var. Arkadaş gibiler. Fiko 6, okula başlayacak. Veli olmak çok zormuş" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
ADAYLIK BİLMECESİ ÇÖZÜLÜYOR
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için kritik açıklama
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
LEAO'DAN İLK AÇIKLAMA
LEAO'DAN İLK AÇIKLAMA
G.Saray, 50 milyon euroluk yıldızı duyurdu
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
'ZİRVE İÇİN KADRO YETERSİZ'
Tekke krizini Trabzon’un eski oyuncuları yorumladı
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 33 bin lira kâr etti!
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
EHLİYET SINAVI SİL BAŞTAN
Sürücü adayları için yeni dönem
YANLIŞLIKLA BASILDI
YANLIŞLIKLA BASILDI
Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor!
BOMBA GİBİ PATLADI!
BOMBA GİBİ PATLADI!
Şişirdiği lastik başına çarpan işçi ölümden döndü
BAŞI BÜYÜK BELADA
BAŞI BÜYÜK BELADA
Türkiye'deki bakışları olay olmuştu!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
Turistin ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
DOĞAL GAZSIZ KOMBİ ÜRETTİ!
DOĞAL GAZSIZ KOMBİ ÜRETTİ!
Türk mühendis suyla çalışan sistem geliştirdi
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
ALTIN KEMERE RAKİP
ALTIN KEMERE RAKİP
Düğünlerin yeni trendi: Fiyatı 1,5 milyon TL
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı
Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı
Kaydet
Meclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında
ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında "Trump her zaman korkaklık ediyor" seçeneği var
Kaydet
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gürsel Tekin'den flaş açıklama
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gürsel Tekin'den flaş açıklama
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.