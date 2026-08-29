Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, son dönemde Hollanda'ya taşınacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Amsterdam'da uluslararası projeler yürütmek amacıyla bir şirket kurduklarını açıklayan Kaya'nın sözleri, çiftin Türkiye'den tamamen ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Ancak Ali Atay, yaptığı yeni açıklamayla bu iddialara açıklık getirerek böyle bir planlarının olmadığını belirtti.

Eşi Hazal Kaya ile bir etkinlikte görüntülenen Ali Atay, Türkiye'yi tamamen geride bırakmayacaklarını ve işlerine bağlı olarak iki ülke arasında gidip geleceklerini söyledi. Hollanda'da zaman zaman bulunacaklarını ifade eden Atay, çocuklarının eğitim sürecini de göz önünde bulundurduklarını belirtti.

“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

"TAMAMEN YERLEŞME GİBİ BİR DURUM YOK"

Hollanda'ya tamamen yerleşme planlarının bulunmadığını dile getiren Ali Atay, iki ülke arasında bir düzen kuracaklarını söyledi. Atay, "Hollanda'ya tamamen yerleşme gibi bir durum yok. Çalışacağımız zaman gidip, kalacağımız bir yer. Yatırımı çocuklara yapıyoruz. Çocukların okullarına yetişeceğiz. Hollanda'daki işlerle ilgili de bazı temaslarımız var. Orayı ve burayı dengeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Hazal Kaya ve Ali Atay Türkiye'yi terk ediyor” denmişti! Gerçek ortaya çıktı

"TÜRKİYE'DEN KOPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'deki işlerinin ve bağlantılarının devam ettiğini vurgulayan Atay, ülkeden tamamen ayrılmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Oyuncu, "Buradan kopamayız zaten. Burada korkunç temaslarımız var, benim şirketim bütün yaptığım işler burada. Bir şey denemek için uygun zamanı beklememek gerekiyor. Biz biraz o evredeyiz. Komple buradan göçmek gibi bir durum yok" diye konuştu.

"VELİ OLMAK ÇOK ZORMUŞ"

İki çocuk annesi Hazal Kaya ise aile hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuklarının birbirleriyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen Kaya, oğlu Fikret Ali'nin 6 yaşında okula başlayacağını belirterek, "Evde bir tane benden, bir tane Ali'den var. Arkadaş gibiler. Fiko 6, okula başlayacak. Veli olmak çok zormuş" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası