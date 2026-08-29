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Spor

Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı

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Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe ile taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 3'üncü haftasında bugün saat 21.30’da Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Seyrantepe'de Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Galatasaray-Göztepe maçının VAR koltuğunda, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR’da Özer Özden eşlik edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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