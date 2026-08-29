Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe ile taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3'üncü haftasında bugün saat 21.30’da Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Seyrantepe'de Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.
Galatasaray-Göztepe maçının VAR koltuğunda, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR’da Özer Özden eşlik edecek.
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