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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf Başlığı Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 12,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 12,92 KİLOMETRE

AFAD verilerinde depremin yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Bölgedeki gelişmeler ve muhtemel artçı sarsıntılar AFAD tarafından takip ediliyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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