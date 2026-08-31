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Yaşam

Palandöken Dağı beyaza büründü! Sebebi kar değil

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Palandöken Dağı meydana gelen dolu yağışının ardından beyaza büründü. Palandöken'in ağustos ayındaki hali görenleri de şaşırttı.

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Kar kalitesi ve uzun süren kayak sezonu ile dikkat çeken Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki beyaz görüntüsü, görsel şölen sundu.

Palandöken Dağı beyaza büründü! Sebebi kar değil
Başlık ResmiPalandöken Dağı beyaza büründü! Sebebi kar değil

DOLU NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Son günlerde kent merkezini de etkisi alan yağışlar, dün dolu şeklinde etkili olmuştu. Şehri merkeziyle birlikte Palandöken de dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

Palandöken Dağı beyaza büründü! Sebebi kar değil
Başlık ResmiPalandöken Dağı beyaza büründü! Sebebi kar değil

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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