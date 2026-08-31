İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

İzmir'de 1 ve 2 Eylül 2026 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. GDZ Elektrik tarafından planlanan çalışmalar kapsamında kentin çok sayıda ilçesinde farklı saat aralıklarında enerji kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik'in paylaşılan planlı çalışma programında Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Seferihisar, Tire, Urla, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Güzelbahçe ve Bayraklı başta olmak üzere çok sayıda ilçeye ilişkin elektrik kesintisi uygulanacak.

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi duyurukurken vatandaşlar “İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?”, “1 Eylül İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde?” ve “2 Eylül elektrik kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına cevap arıyor. Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Seferihisar, Tire, Urla, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Güzelbahçe ve Bayraklı ilçelerinde meydana gelen kesintilerin bitiş saatleri ve tarihler GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3803452

Camii (Kazım Paşa Cd.), Hacı İbrahim (Albay Alpat Cd., Baştaş Cd., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Hürriyet Gç. Sk., Hürriyet Sk., Kazım Paşa Cd., Köprü Başı Sk., Park Gç., Yeşil Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Kazım Paşa Cd., Pamuk Pazarı Sk., Park Gç.), Yeni (Fabrika Ardı Sk., Yeşil Sk.)

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3803468

Pınarlı

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3804557

Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3804569

Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805316

Fatih (Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805318

Fatih (Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805320

Fatih (Gencer Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri), Sadıkpaşa (İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805321

Fatih (Gencer Küme Evleri), Sadıkpaşa (Kiremit Ocağı Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805324

Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805326

Fatih (Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri), Sadıkpaşa (Gencer Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805329

Fatih (Birinci Malal Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri), Sadıkpaşa (Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805332

Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805334

Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805364

Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri, Arapbaşı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805367

Karahalilli (Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri, Bayındır Yolu Cd.), Sadıkpaşa (Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri, Bayındır Yolu Cd., Celal Bayar Blv.)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805369

Karahalilli, Sadıkpaşa (Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805371

Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3805374

Sadıkpaşa (Birinci Malal Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804980

Eğridere, Evka 4 (1021. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., İsa Yusuf Alptekin Cd., Türk Telekom Ev-Ka 4 Santrali Otoparkı), İnönü (1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1012. Sk., 994. Sk., 994/1. Sk., 994/2. Sk., 995. Sk., 997. Sk., 999. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

01.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804985

Kızılay (473. Sk., 476. Sk., 476/1. Sk., 498. Sk., 702. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 710. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 717. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

15:30 - 15:45

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804990

İnönü (733. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 741. Sk., 744. Sk., 748. Sk., 751/1. Sk., 753. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 756/2. Sk., 758. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 763/1. Sk., 763/2. Sk., 763/3. Sk., 764. Sk., 764/1. Sk., 764/2. Sk., 765. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 769/1. Sk., 771. Sk., 772/1. Sk., 773/1. Sk., 784. Sk., 785. Sk., 806. Sk., 982. Sk., 994. Sk., 995. Sk., 997. Sk., 998. Sk., Ersoy Cd., Özdar Cd., Park İçi Yolu, Şehit Mustafa Cd., Turgut Reis Cd.), Kızılay (473. Sk., 476. Sk., 476/1. Sk., 498. Sk., 702. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 727. Sk., 728. Sk., Ersoy Cd.)

Planlandı

02.09.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804991

Evka 4 (1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., Barbaros Cd., İsa Yusuf Alptekin Cd., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., Barbaros Cd., Özdar Cd.)

Planlandı

02.09.2026

18:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804994

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 947. Sk., 953. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3804995

Evka 4 (1026. Sk., Barbaros Cd.), İnönü (Barbaros Cd.)

Planlandı

02.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805303

Barbaros (5201/1. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., Burak Reis Cd., Fatih Cd.)

Planlandı

02.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805304

Barbaros (5227. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5327. Sk., 5328. Sk., 5454. Sk., Refik Tulga Cd.), Gazi Osman Paşa (5227. Sk., 5454. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5463. Sk., 5466. Sk., 5467. Sk., 5468. Sk., 5469. Sk., 5543. Sk.)

Planlandı

02.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805307

Barbaros (5202. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5301. Sk., 5301/1. Sk., 5303. Sk., 5304. Sk., 5305. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5106. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5130. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

02.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805312

Barbaros (5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5227. Sk., 5307. Sk., 5311. Sk., 5315. Sk., 5316. Sk., 5320. Sk., 5321. Sk., 5322. Sk., 5326. Sk., Refik Tulga Cd.), Gazi Osman Paşa (5227. Sk., 5436. Sk., 5437. Sk., 5438. Sk., 5439. Sk., 5440. Sk., 5441. Sk., 5442. Sk., 5446. Sk., 5447. Sk., 5448. Sk., 5449. Sk., 5453. Sk., 5454. Sk., Refik Tulga Cd.)

Planlandı

02.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805314

Çınar (5001. Sk., 5002. Sk., 5002/1. Sk., 5002/2. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., Üniversite Cd.), Kazımdirik (5003. Sk., 5003/1. Sk.)

Planlandı

02.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805315

Çınar (5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5040. Sk., 5070/1. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5137. Sk., 5139. Sk., 5140. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

02.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805317

Çınar (5001. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5013. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5106. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5124. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

02.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805319

Çınar (5001. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007/1. Sk., Park İçi Yolu, Yıldırım Beyazıt Cd.), Kazımdirik (5003. Sk.), Yıldırım Beyazıt (5106. Sk., 5107. Sk., 5111. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5114. Sk., 5115. Sk., 5116. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

01.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805346

Mevlana (1710/2. Sk., 1710/4. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805347

Barbaros (5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5301/1. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5130. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5141. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805349

Doğanlar (1574/1. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3805358

Evka 3 (101. Sk., 101/1. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108/2. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

08:00 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3805166

Alaçatı, Altınkum (136/1. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 255. Sk., 300. Sk., 43. Sk., Aliören Sancak Küme Evleri, Beş Evler Sitesi, Beyazıt Küme Evleri, Bizbize Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, İc Yol, Ova Küme Evleri, Sancak Mevki, Site İci Yol), Altınyunus (3215. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3434/1. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 5000. Sk., Ege Çeşme Sitesi), Çakabey, Çiftlik (10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 135/1 sk, 135/1. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 19/1. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 76. Sk., 76/1. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97, 98. Sk., 99. Sk., Karanfil Sk., Menekşe Sk., Ova Küme Evleri), Ilıca (5000. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5067. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5094. Sk., 5098. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5253. Sk.), İsmet İnönü (2008. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2037/1. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2042. Sk., 2051. Sk., 2052. Sk., 2056. Sk., 2059. Sk., 2060/1. Sk., 2070. Sk., 2072. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1018. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1112/2. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1114/2. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1139. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 2032. Sk., 33/1. Sk., 35. Sk., Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Soğanlık Küme Evleri), Ovacık (1425. Sk., 7152. Sk., 7400. Sk., 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, 7600. Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Ballıdağ Küme Evleri, Bostancı Sıtesı Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Kabaçelik Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Sertur Sıtesı Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri), Şehit Mehmet (300. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 449. Sk., 451. Sk., 452. Sk., Pamukova, Yeni Doğakent Sitesi)

Planlandı

01.09.2026

08:00 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3805169

16 Eylül (2001. Sk., 3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3014/1. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3030. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3047. Sk., 3047/1. Sk., 3047/2. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3056. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3065. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3300/1. Sk., 3301. Sk., 3301/1. Sk., 3302. Sk., 3303. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3337. Sk., 3338. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., 3340/1. Sk., 3341. Sk., 3342. Sk., 3343. Sk., 3344. Sk., 3345. Sk., 3346. Sk., 3346/1. Sk., 3347. Sk., 3394. Sk., 3394/1. Sk., 3394/2. Sk., 3394/3. Sk., 3394/4. Sk., Cumhuriyet Meydanı, Orkent Sitesi), Altınkum, Altınyunus, Çakabey (2200. Sk., 2229. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2230/1. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2241. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2250/2. Sk., 2250/3. Sk., 2250/4. Sk., 2308. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5010/1. Sk., 7152. Sk., 7201. Sk., Çeşme Asfaltı Cd., Kızılkaya Mevkii Küme Evleri, Manastır Sk.), Cumhuriyet (3394. Sk., 4202, 4321/1. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4328. Sk., 4330. Sk., 4333. Sk., 4335. Sk., 4335/1. Sk., 4336. Sk., 4336/1. Sk., 4337. Sk., 4337/1. Sk., 4337/2. Sk., 4500. Sk., 4500/1. Sk., 4501. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4513/1. Sk., 4515. Sk., 4516. Sk., 4517. Sk., 4518. Sk., 4518/1. Sk., 4519. Sk., 4520. Sk., 4521. Sk., 4522. Sk., 4522/1. Sk., 4523. Sk., 4524. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk., 4526/2. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4530. Sk., 4532. Sk., 4535. Sk., 4535/1. Sk., 4537/1. Sk., 4539. Sk., 4540. Sk., 4542. Sk., 4543. Sk., 4543/1. Sk., 4545. Sk.), Dalyan (3011. Sk., 4000. Sk., 4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4013. Sk., 4016. Sk., 4018. Sk., 4020. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4163. Sk., 4173. Sk., 4173/1. Sk., 4176/1. Sk., 4178. Sk., 4181. Sk., 4182. Sk., 4183. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4188. Sk., 4188/1. Sk., 4189. Sk., 4191. Sk., 4192. Sk., 4193. Sk., 4194. Sk., 4195. Sk., 4196. Sk., 4197. Sk., 4201. Sk., 4202, 4218. Sk., 4226. Sk., 4257. Sk., 4258. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., Ağustos 22. Sk.), Fahrettinpaşa (2200/1. Sk., 2234. Sk., 2303. Sk., 2305. Sk., 2308. Sk., Çeşme Asfaltı Cd.), Ilıca (5001. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk.), İsmet İnönü (1001. Sk., 1002. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2005/1. Sk., 2005/2. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2027/1. Sk., 2028. Sk., 2028/1. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2032. Sk., 2051. Sk., 2069. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2091. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2095/1. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2126. Sk., 2146. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk.), Musalla (1001/1. Sk., 1002. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1035/1. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1047. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1070. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1106. Sk., 1106/1. Sk., 1107. Sk., 1146. Sk., 1400. Sk., 1400/1. Sk., 1401. Sk., 1401/1. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1412. Sk., 1412/3. Sk., 1414. Sk., 2002. Sk., 2015. Sk., 2015/1. Sk., 3053. Sk., 432 ADA 27 PARSEL, Çatalazmak Küme Evleri, Çingenderesi Küme Evleri, Demirhan Küme Evleri, İkiçeşmelik Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Killik Dağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Kuş Yeri Küme Evleri, Otoban Servis Yolu, Ova Küme Evleri, ovacık yolu, sunset yolu), Ovacık (7152. Sk., 7171/1. Sk., 7172. Sk., 7175. Sk., 7176, 7201. Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Manastır Sk.), Sakarya (2001. Sk., 3011. Sk., 3071. Sk., 3072. Sk., 3073. Sk., 3073/1. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3080. Sk., 3089. Sk., 3096. Sk., 3097. Sk., 3099. Sk., 3100. Sk., 3101. Sk., 3102. Sk., 3103. Sk., 3104. Sk., 3104/1. Sk., 3106. Sk., 3107. Sk., 3108. Sk., 3109. Sk., 3111. Sk., 3116. Sk., 3117. Sk., 3118. Sk., 3145. Sk., 3156. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., 3168. Sk., 3169. Sk., 3170. Sk., 3170/1. Sk., 3171. Sk.), Üniversite (4202, 4202/1. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4350, 4350. Sk., 4353. Sk., 4355. Sk., 4355/2. Sk., 4358. Sk., 4361. Sk., 4362. Sk., 4363. Sk., 4364. Sk., 4364/1. Sk., 4366. Sk., 4367. Sk., 4368. Sk., 4368/1. Sk., 4369. Sk., 4369/1. Sk., 4370. Sk., 4370/1. Sk., 4371. Sk., 4372. Sk., 4372/1. Sk., 4372/2. Sk., 4372/3. Sk., 4374. Sk., 4375. Sk., 4379/1. Sk., 4389. Sk., 4390. Sk., 4392. Sk., 4393. Sk., 4394. Sk., 4395. Sk., 4396. Sk., 4399. Sk., 4400. Sk., 4404. Sk., 4404/1. Sk., 4406. Sk., 4407. Sk., 4408. Sk., 4409. Sk., 4409/1. Sk., 4413. Sk., 4416. Sk., 4417. Sk., 4418. Sk., 4419. Sk., 4420. Sk., 4421. Sk., 4601. Sk., Köste Burnu Mevki Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3805171

Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3805173

Celal Bayar, Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/3. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6161/2. Sk., 6161/3. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., 6163/3. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol), Şifne, Yalı (6001. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6325. Sk., 6330. Sk.)

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3805176

Yalı (6000. Sk., 6001. Sk., 6174. Sk., 6295. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6300. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6308/1. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6323. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3804087

Demirtaş (Çandarlı Dikili Yolu), Esentepe (Demirtaş Kadımerası Sk., Dikili Çandarlı Yolu Sk., Edip Cansever Sk., Esentepe 1. Sk., Esentepe 2. Sk., Esentepe 3. Sk., Esentepe 4. Sk., Esentepe 6. Sk., Esentepe 7. Sk., Esentepe 8. Sk., Esentepe Atatürk Cd., Esentepe Cumhuriyet Cd., Esentepe İstiklal Cd., Esentepe Vatan Cd., İsmet İnönü Sk., Sevgi Soysal Sk.), Katıralanı (Katıralanı 1. Sk., Katıralanı 10. Sk., Katıralanı 10/1. Sk., Katıralanı 2 Sk., Katıralanı 2/2. Sk., Katıralanı 3 Sk., Katıralanı 3/1. Sk., Katıralanı 3/2. Sk., Katıralanı 4. Sk., Katıralanı 4/1. Sk., Katıralanı Atatürk Cd., Katıralanı Köyü İç Yolu), Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.), Uzunburun (Uzunburun 1. Sk., Uzunburun 10. Sk., Uzunburun 12. Sk., Uzunburun 2. Sk., Uzunburun 3. Sk., Uzunburun 4. Sk., Uzunburun 5. Sk., UZUNBURUN 5/1 SK., Uzunburun 6. Sk., Uzunburun 7. Sk., Uzunburun 8. Sk., Uzunburun 8/2 Sk., Uzunburun 9. Sk., Uzunburun Atatürk Cd., Uzunburun Cumhuriyet Cd., Uzunburun Kuşçabahçesi Sk.)

Planlandı

01.09.2026

14:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3804090

Bahçeli (Bahçeli 1. Sk., Bahçeli 10. Sk., Bahçeli 11. Sk., Bahçeli 15. Sk., Bahçeli 16. Sk., Bahçeli 18. Sk., Bahçeli 2. Sk., Bahçeli 20 Sk., Bahçeli 21. Sk., Bahçeli 22. Sk., Bahçeli 23. Sk., Bahçeli 23/1. Sk., Bahçeli 24. Sk., Bahçeli 25. Sk., Bahçeli 26. Sk., Bahçeli 28. Sk., Bahçeli 29. Sk., Bahçeli 3. Sk., Bahçeli 4. Sk., Bahçeli 5. Sk., Bahçeli 6. Sk., Bahçeli 7. Sk., Bahçeli 8. Sk., Bahçeli 9. Sk., Bahçeli Atatürk Cd., Bahçeli İstiklal Cd., Bahçeli Kurtuluş Cd., Bahçeli Vatan Cd., Bahçelii 3. Sk., İzmir Çanakkale Cd., Koy Yolu, Seher Sk.), Çukuralanı (Çukuralan Köyü İç Yolu, Çukuralanı 1. Sk., Çukuralanı 2. Sk., Çukuralanı 3. Sk., Çukuralanı 4. Sk., Çukuralanı 5. Sk., Çukuralanı 6. Sk., Çukuralanı Atatürk Cd., Çukuralanı Cumhuriyet Cd.), Gökçeağıl (GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 4. Sk., Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl 6. Sk., Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl Kemente Sk., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı), Kabakum (İzmir Çanakkale Cd., Kabakum 17. Sk., Kabakum 30. Sk., Kabakum 31. Sk., Kabakum Müsellim Sk., Yılmaz Sk.), Kıratlı (Kıratlı 1. Sk., Kıratlı 2. Sk., Kıratlı 3. Sk., Kıratlı 4. Sk., Kıratlı 5. Sk., Kıratlı 6. Sk., Kıratlı 7. Sk., Kıratlı 7/1. Sk., Kıratlı 7/2. Sk., Kıratlı 8. Sk., Kıratlı 9. Sk., Kıratlı Atatürk Sk., Kıratlı Cumhuriyet Cd., Kıratlı Hürriyet Cd., Kıratlı İzmir Cd., Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Vatan Cd.), Nebiler (Nebiler 1. Sk., Nebiler 2. Sk., Nebiler 3. Sk., Nebiler 4. Sk., Nebiler Cumhuriyet Cd., Nebiler Kozak Cd.), Salihler (Danışman Sk., Ege 1. Sk., İzmir Çanakkale Cd., Özgür Sk., Salihler 1 Sk., Salihler 10. Sk., Salihler 12. Sk., Salihler 13. Sk., Salihler 13/1. Sk., Salihler 14. Sk., Salihler 14/2. Sk., Salihler 2. Sk., Salihler 3. Sk., Salihler 4. Sk., Salihler 5. Sk., Salihler 6. Sk., Salihler 7. Sk., Salihler 8. Sk., Salihler 80. Yıl Sk., Salihler 9. Sk., Salihler Atatürk Meydanı, Salihler Cumhuriyet Cd., Salihler İstiklal Cd., Salihler Kurtuluş Cd., Salihler Vatan Cd., Siteler Sk., Tomruk Sk.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3804099

Salihler (800. Sk., 800/1. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 814. Sk., Elmas Sk., Palmiye Sk., Salihler Altı Cd., Yakut Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nayap Dinçer Cd., Akar Sk., Akman Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Cumhuriyet Cd., Dere Sk., Doğan Sk., Girne Cd., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kurtuluş Cd., Merkez Cd., Orkun Sk., Soylu Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldız Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açelya Sk., Akgün Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Benel Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Gezener Sk., Hacı Mehmet Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., KolçakoğluİR Çalışma ID : 3803551

Hacıveli (411. Sk., 411/1. Sk., 414. Sk., 414/1. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

01:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3803575

Mustafa Kemal Atatürk (Bayraktar Sk., Bodulgan Sk., Bülbül Sk., Çakaz Sk., Ceren Sk., Civan Sk., Çınar Sk., Eser Sk., Fabrika Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Güçlü Sk., Güngor Sk., Hakan Sk., Hayal Sk., Hilmi Varol Sk., İzmir Cd., Kazdağlı Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Melikşah Cd., Mert Sk., Öksüz Cd., Park Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Şafak Cd., Sönmez Sk., Stadyum Sk., Tok Sk., Topuz Sk., Umut Sk., Yosun Sk.)

Planlandı

02.09.2026

01:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3803582

Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Akar Sk., Akman Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Cumhuriyet Cd., Dere Sk., Doğan Sk., Girne Cd., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kurtuluş Cd., Merkez Cd., Orkun Sk., Soylu Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldız Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açelya Sk., Akgün Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Benel Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Gezener Sk., Hacı Mehmet Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kolçakoğlu Sk., Mehmetçik Cd., Merkez Cd., Öksüz Cd., Okul Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Rıhtım Sk., Savran Sk., Şirin Sk., Stadyum Sk., Talih Sk., Toros Sk., Ulusoy Sk., Zaman Sk., Zeki Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805008

Mordoğan (106. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., Atatürk Cd.)

Planlandı

01.09.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805018

Mordoğan (106. Sk., 107. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 166. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., Atatürk Cd., Fakülte Cd., Fatih Cd., İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Sadık Ahmet Sk., Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805040

Bozköy (Akçekilise Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri), Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Yeniliman Köprüsü), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri, yeniliman küme evler)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805046

Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Sakiztepe Sitesi Iç Yolu Sk., Tenha, Yatak Küme Evleri), Küçükbahçe (8100. Sk., 8107. Sk., Eğriliman Küme Evleri, Küçükbahçe Denizgiren Küme Evleri, Küçükbahçe Küme Evleri), Merkez, Parlak (Burunucu Küme Evleri, Çardak Tepesi Küme Evleri, Çullu Yüzü Küme Evleri, Ören Deresi Küme Evleri, Ovaiçi Küme Evleri, PARLAK TARLA İÇİ, Tarlaiçi Küme Evleri, Zeytinlik Küme Evleri), Salman (Başöğretmen Atatürk Küme Evleri, Salman Denizgiren Küme Evleri, Salman Köyü), Sarpıncık (Sarpıncık Küme Evleri), Tepeboz (Yeni Liman Küme Evleri), Yayla (Yayla Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

10:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805089

İskele (1291. Sk., 2100. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2148. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2192. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2230. Sk., 2237, 2247. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2259. Sk., 2298. Sk., Ada Sk., Akasya Sk., Aslanburnu Cd., Bambu Sk., Bodrum Cd., Burgaz Cd., Çitlembik Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Değirmen Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 2 Sk., Deniz 5 Sk., Deniz Sk., Emniyet Cd., Fehim Aytekin Cd., Fener Sk., Fesleğen Sk., Gül Sk., Harmanyeri 1. Sk., Harmanyeri 2. Sk., Harmanyeri 5. Sk., Harmanyeri Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Konağı Cd., Ihlamur Sk., İskele Cd., İsmet Kırant Sk., Karaburun Cd., Karayer Cd., Kubilay Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Okul Sk., Orkide Sk., Oruç Reis Sk., Papatya Sk., Pelit Sk., Piri Reis Sk., Pirnar Sk., Radika Sk., Seyranyüzü Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk., Turgutreis Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1225. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1246. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1318. Sk., 2100. Sk., 2168. Sk., Çayıriçi Sk., Emniyet Cd., Kuyucak Cd., Poyraz 1012. Sk., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk., Seyranyüzü Cd.)

Planlandı

01.09.2026

13:01 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805102

İskele (2157. Sk., Akasya Sk., Deniz Sk., Gül Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (2168. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

13:01 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805119

İskele (2111. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., Akasya Sk., Bambu Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Deniz Sk., Hisarcık Sk., Karayer Cd., Papatya Sk., Seyranyüzü Cd., Turgutreis Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805129

İskele (1291. Sk., 2100. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2148. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2192. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2230. Sk., 2237, 2247. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2259. Sk., 2298. Sk., Ada Sk., Akasya Sk., Aslanburnu Cd., Bambu Sk., Bodrum Cd., Burgaz Cd., Çitlembik Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Değirmen Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 2 Sk., Deniz 5 Sk., Deniz Sk., Emniyet Cd., Fehim Aytekin Cd., Fener Sk., Fesleğen Sk., Gül Sk., Harmanyeri 1. Sk., Harmanyeri 2. Sk., Harmanyeri 5. Sk., Harmanyeri Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Konağı Cd., Ihlamur Sk., İskele Cd., İsmet Kırant Sk., Karaburun Cd., Karayer Cd., Kubilay Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Okul Sk., Orkide Sk., Oruç Reis Sk., Papatya Sk., Pelit Sk., Piri Reis Sk., Pirnar Sk., Radika Sk., Seyranyüzü Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk., Turgutreis Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1225. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1246. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1318. Sk., 2100. Sk., 2168. Sk., Çayıriçi Sk., Emniyet Cd., Kuyucak Cd., Poyraz 1012. Sk., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk., Seyranyüzü Cd.)

Planlandı

02.09.2026

10:31 - 18:30

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805133

İskele (2157. Sk., Akasya Sk., Deniz Sk., Gül Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (2168. Sk.)

Planlandı

02.09.2026

10:31 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3805136

İskele (2111. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., Akasya Sk., Bambu Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Deniz Sk., Hisarcık Sk., Karayer Cd., Papatya Sk., Seyranyüzü Cd., Turgutreis Sk., Zambak Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3804232

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3804975

Mustafa Kemal (6753/1. Sk.), Zübeyde Hanım (7400/1. Sk., 7400/10. Sk., 7400/11. Sk., 7400/2. Sk., 7400/24. Sk., 7400/25. Sk., 7400/3. Sk., 7400/4. Sk., 7400/5. Sk., 7400/6. Sk., 7400/7. Sk., 7400/8. Sk., 7400/9. Sk., 7447. Sk., 7447/1. Sk., 7447/10. Sk., 7447/11. Sk., 7447/12. Sk., 7447/13. Sk., 7447/14. Sk., 7447/15. Sk., 7447/16. Sk., 7447/2. Sk., 7447/3. Sk., 7447/4. Sk., 7447/5. Sk., 7447/6. Sk., 7447/7. Sk., 7447/8. Sk., 7447/9. Sk., 7448. Sk., 7448/1. Sk., 7448/10. Sk., 7448/11. Sk., 7448/13. Sk., 7448/14. Sk., 7448/15. Sk., 7448/16. Sk., 7448/17. Sk., 7448/2. Sk., 7448/20. Sk., 7448/3. Sk., 7448/4. Sk., 7448/5. Sk., 7448/6. Sk., 7448/7. Sk., 7448/8. Sk., 7448/9. Sk., 7449. Sk., 7449/1. Sk., 7449/2. Sk., 7449/3. Sk., 7449/5. Sk., 7449/6. Sk., 7532. Sk., 7532/6. Sk., 7563/10. Sk., 7563/12. Sk., 7563/13. Sk., 7563/14. Sk., 7563/15. Sk., 7563/16. Sk., 7563/17. Sk., 7563/18. Sk., 7563/20. Sk., 7563/9. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu)

Planlandı

01.09.2026

11:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3804976

Mustafa Kemal (6753/1. Sk.), Zübeyde Hanım (7400/1. Sk., 7400/10. Sk., 7400/11. Sk., 7400/2. Sk., 7400/24. Sk., 7400/25. Sk., 7400/3. Sk., 7400/4. Sk., 7400/5. Sk., 7400/6. Sk., 7400/7. Sk., 7400/8. Sk., 7400/9. Sk., 7447. Sk., 7447/1. Sk., 7447/10. Sk., 7447/11. Sk., 7447/12. Sk., 7447/13. Sk., 7447/14. Sk., 7447/15. Sk., 7447/16. Sk., 7447/2. Sk., 7447/3. Sk., 7447/4. Sk., 7447/5. Sk., 7447/6. Sk., 7447/7. Sk., 7447/8. Sk., 7447/9. Sk., 7448. Sk., 7448/1. Sk., 7448/10. Sk., 7448/11. Sk., 7448/13. Sk., 7448/14. Sk., 7448/15. Sk., 7448/16. Sk., 7448/17. Sk., 7448/2. Sk., 7448/20. Sk., 7448/3. Sk., 7448/4. Sk., 7448/5. Sk., 7448/6. Sk., 7448/7. Sk., 7448/8. Sk., 7448/9. Sk., 7449. Sk., 7449/1. Sk., 7449/2. Sk., 7449/3. Sk., 7449/5. Sk., 7449/6. Sk., 7532. Sk., 7532/6. Sk., 7563/10. Sk., 7563/12. Sk., 7563/13. Sk., 7563/14. Sk., 7563/15. Sk., 7563/16. Sk., 7563/17. Sk., 7563/18. Sk., 7563/20. Sk., 7563/9. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu)

Planlandı

01.09.2026

09:30 - 11:30

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3804978

Zübeyde Hanım (7448/14. Sk., 7563/10. Sk., 7563/12. Sk., 7563/13. Sk., 7563/14. Sk., 7563/15. Sk., 7563/16. Sk., 7563/17. Sk., 7563/18. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3804557

Bağyurdu 29 Ekim (7003. Sk., 7005 sk., Arıkbaşı Sk., Asansör Sk., Atlas Sk., Bahçivan Bekir Sk., Cami Kebir Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Cumhuriyet Alanı, Cumhuriyet Alanı Meydanı, Durmuşça Sk., Ekmen Sk., Emin Hoca Sk., Halil Furan Sk., Hancı Sami Sk., Hanönü Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk Cd., Kirazlık Sk., Koca Ahmetler Sk., Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet Sk., Lise Sk., M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak Sk., Namık Kemal Sk., Nebioğlu Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Piknik Sk., Şah İsmail Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Salim Ağalar Sk., Şehit Er Bekir Varol Cd., Turgutlu Cd., Uncular Sk., Yılmaz Abasız Sk., Zafer Sk., Zeytincik Sk.), Bağyurdu Kazımpaşa (Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bakırlı Sk., Bekçi Sabit Sk., Beşikler Sk., Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme Sk., Deveci Ömer Sk., Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Ebülhüda Sk., Ekşioğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan Sk., Hafız Osman Sk., Hürriyet Cd., İsmail Ulusan Cd., İsmet İnönü Cd., Kalpakkaya Sk., Karanfil Sk., Kasap Ali Sk., Kaymakçı Sk., Kırmızı Sk., Koca Hüseyin Sk., Mehmet Cingöz Sk., Nergis Zambağı Sk., Okul Önü Sk., Oyun Alanı Sk., Özmete Sk., Pehlivan Sk., Sadullah Cengiz Sk., Sarıoğlu Sk., Şehitlik Sk., Seymen Sk., Tamtürk Sk., Tireli Sk., Ulucak Sk., Umut Sk., Yaka Mevki Bent Yolu Küme Evleri, Yangözoğlu Sk., Yaprak Sk., Yeşildere Sk., Yozgatlı Sk.), Bağyurdu Kemal Atatürk (Bağyurdu İzmir Cd., Bayraktar Sk., Behçet Atay Sk., Bekçi İbrahim Sk., Esen Sk., Hacıoğlu Sk., Kadir Usta Sk., Kahveci Ali Sk., Mustafa Sungur Cd., Osman Atay Sk.), Bağyurdu Yeni (7000. Sk., 7001. Sk., 7005 sk., 8 Eylül Kurtuluş Cd., Adil Bey Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., Çamlı Bağlar Küme Evleri, Çavuşoğlu Sk., Çiçekçi Sk., Cumhuriyet Alanı Meydanı, Değirmencioğlu Sk., Demirci Mehmet Sk., Doğan Sk., Emin Erol Cd., Gardelya Sk., Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Cd., Hasan Tahsin Sk., İsmail Er Cd., Kahyalar Sk., Kara Mehmet Sk., Kestaneli Bağlar Küme Evleri, Koreli Sk., Kumova Sk., Kumru Sk., Meltem Sk., Menderes Cd., Mercanköşk Sk., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Öğretmen Necip Zengel Sk., Ova Yolu Küme Evleri, Parsa Sk., Saka Sk., Şakiroğlu Sk., Saraçoğlu Cd., Şehit Er Bekir Varol Cd., Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Selçuk Sk., Tavukçular Sk., Topçu Sk., Ünveren Sk., Vargör Sk.), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (1. Seyran Sk., 2. Seyran Sk., 3. Seyran Sk., 30 Ağustos Sk., 30.Ağu, Acaroğlu Sk., Akçeşme Sk., ALİ RIZA EFENDİ, Arıkaltı Cd., Ataca Çıkmaz Sk., Atıcı Sk., Ayanoğlu Sk., Bahçeciler Sk., Balcı Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Beyazıt Sk., Beyler Sk., Bilge Sk., Çakıcı Sk., Cami Çıkmaz Sk., Cengiz Topel Cd., Çetin Sk., Ceylan Sk., Çiçek Sepeti Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Çıra Sk., Dağlı Sk., Demir Sk., Dilber Sk., Dumlupınar Cd., Ercan Sk., Erdal İnonü Cd., Fatih Cd., Ferah Sk., Gacara Hasan Sk., Gelincik Sk., Gümüş Sk., Gür Sk., Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz Cd., Irmak Sk., Işık Çıkmaz Sk., Japon Sk., Kamelya Sk., Kanuni Sk., Karagöz Sk., Kiraz Sk., Kırman Sk., Kooperatif Sk., Kuş Sk., Kuşçu Sk., Limoncuk Sk., Macar Sk., Mercanağacı Sk., Mert Sk., Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Minare Sk., Mor Menekşe Sk., Motorcu Hulusi Sk., Mücahit Sk., Müderris Sk., Mustafa Kemal Cd., Naim Oku Cd., Nergis Sk., Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet Sk., Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir Cd., Ören Sk., Ören Turgutlu Cd., Örnek Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Şadibey Cd., Safir Sk., Şahinoğlu Sk., Şair Sk., Sakarya Cd., Şakir Türk Sk., Sarı Akasya Sk., Sarı Zambak Sk., Savranoğlu Sk., Seke Sk., Şen Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., Şimşek Sk., Sinan Sk., Spor Sk., Stadyum Cd., Su Değirmeni Sk., Sümbül Sk., Taflan Sk., Tuna Cd., Türk, Yağcı Sk., Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yener Sk., Yonca Sk., Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek Sk., Zeytin Sk., Zübeyde Hanım Sk.), Ören Egemen (1. Bahçeler Sk., 2. Bahçeler Sk., Bahçe Arası Sk., Bahçeler Sk., Çağlayan Sk., Çamlık Sk., Çiçek Sepeti Sk., Dede Sk., Dere Sk., Eski Okul Sk., Gazeteci Uğur Mumcu Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Hulisi Oğuz Cd., İncirlipınar Cd., Kocabıyık Sk., Kooperatif Sk., Lilyum Sk., Merkez Sk., Mevlana Sk., Morsalkım Sk., Mustafa Kemal Cd., Nuri Bayrak Sk., Ören Turgutlu Cd., Ova Sınır Küme Evleri, Papatya Sk., Yağcılar Sk., Yiğitler Yolu Küme Evleri, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yücel Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere, Yiğitler (6001, Limon Sk., Menengeç Mevkii Yolu Küme Evleri, Saz Yolu Küme Evleri, Yiğitler Yolu Küme Evleri, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yukarı, Yukarı Yiğitler Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3804569

Akalan (1552. Sk., 1554. Sk., Ankara Cd.), Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (2038. Sk., Açelya Sk., Altınpark Cd., Ardıç Sk., Armutlu Belediye Cd., Armutlu İzmir Cd., Armutlu Okul Sk., Aydın Sk., Bağcılar Cd., Barış Cd., Bülbül Sk., ÇAĞILTEPE, Çağıltepe Küme Evleri, Çağlar Sk., Çay Sk., Çimen Sk., Değirmen, Deniz Sk., Dokuz Eylül Sk., Egemen Sk., Emek Cd., Fethi Bey Cd., Fırtına Sk., Ful Sk., Gençlik Cd., Gültekin Göktürk Cd., Hacı Hafız Çıkmazı Sk., Hacı Kadir Çıkmazı Sk., HAYVANKIRAN, İbrahim Bey Cd., Işık Sk., Işın Sk., İstiklal Sk., İzmir Ankara Cd., Kahraman Sk., Kanarya Sk., Karalılar Çıkmaz Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kırlangıç Sk., Koca Cami Sk., Koşar Sk., Lider Sk., Meram Sk., Mescit Sk., Mevlana Celalettin Rumi Sk., Muzaffer Sk., Nehir Sk., Palamut Sk., Park Cd., Paşayeri Sk., Pırlanta Sk., Rüzgar Sk., Sağlık Cd., Şahin Sk., Sakarya, Samanyolu Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., ŞEFTALİ, Serçe Sk., Şimşir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, Sülün Sk., TEK ÇINAR, Yakut Sk., Yeni Ardıç Sk., Yeni Nesil Cd., Yeni Sk., Yıldırım Kemal Sk., Zümrüt Sk.), Armutlu Hürriyet (2601. Sk., 2602. Sk., 2603/1. Sk., 2603/2, 2606. Sk., Akasya Sk., Ali Fehmi Cd., Aralık Sk., Armutlu Belediye Cd., Armutlu Okul Sk., AYDERESİ SULUK, Ayderesi Suluk Küme Evleri, Ayna Sk., Bakkal Ali Çıkmazı Sk., Başar Sk., Başöğretmen Atatürk Cd., Bayramlı Küme Evleri, Bozürük Sk., Çamlıca Sk., Çolakiçi Sk., Defne Sk., Demirciler Sk., Dereagzi Sk., Dereli Sk., Dokuz Eylül Sk., Duatepe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805082

Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805088

Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805092

Sarısu (Eğridere Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805100

Yağlar (Yağlar Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805103

Yağlar (Yağlar Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805109

Yağlar (Çayır Küme Evleri)

Planlandı

02.09.2026

09:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3805112

Yağlar

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

ÖDEMİŞ ELETKRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3805043

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3805164

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3805147

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3805152

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle PDerebasi Çimen Sk., Derebasi Fidan Sk., Derebasi Nese Sk., Derebasi Zambak Sk., Derebaşı Cumhuriyet Sk., Derebaşı Dere Sk., Derebaşı Fatih Sk., Derebaşı Gazi Sk., Derebaşı Gül Sk., Derebaşı Köyü İç Yolu, Derebaşı Lale Sk., Derebaşı Yolu, Gölbasi Sk., Gürhane Sk., İzmir Ödemiş Yolu, KANARYA, Kovalık Küme Evleri, Müslüm Sk., Salkim Sk., Selvi Sk., SERÇE, Üzüm Sk., Yavuz Sk.), Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu), Kahrate Sk., Derebaşı Fatih Sk., Derebaşı Gazi Sk., Derebaşı Gül Sk., Derebaşı Köyü İç Yolu, Derebaşı Lale Sk., Derebaşı Yolu, Gölbasi Sk., Gürhane Sk., İzmir Ödemiş Yolu, KANARYA, Kovalık Küme Evleri, Müslüm Sk., Salkim Sk., Selvi Sk., SERÇE, Üzüm Sk., Yavuz Sk.), Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu), Kahrat, Toki

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3803338

Çamlıçay (5155. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3803339

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

31.08.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3805159

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk.), İskele (2018/7. Sk., 2019. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3805172

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk.), İskele (2018/7. Sk., 2019. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3805267

Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., 2. Başak Sk., 2. Üyükalan Sk., 2. Ziraat Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Akış Sk., Altınkuğu Sk., Altıntaş Sk., Atmaca Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Aydınlar Sk., Babacan Sk., Barış Sk., Bayko Sk., Bicek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Çağlar Sk., Cemre Sk., Cevizli Sk., Damlı Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Erdek Sk., Esen Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Manolya Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Safir Sk., Sevgi Sk., Yamaç Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Sıra (1. Ondeğirmenler Sk., 2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., 4. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Aşağı Çeşme Sk., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Dik Sk., Emniyet Sk., Gölgeli Sk., Konuk Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk., Sıra Kuşçular Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Yaka (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Barış Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Meltem Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Zafer Cd.), Yeni (Erinç Sk., Konuk Sk., Zafer Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3804398

Ufuk (3413. Sk., 3413/1. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 913. Sk., Ceylan Sk., Kılıç Reis Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

31.08.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3804423

Yenigün (222/14. Sk., 222/33. Sk., 222/41. Sk., 222/42. Sk., 222/43. Sk., 265/12. Sk., 265/20. Sk., 265/33. Sk., 267/6. Sk., 267/7. Sk., 292/12. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., Nazım Hikmet Cd.)

Planlandı

02.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3805003

Kozağaç (211/1. Sk., 211/2. Sk., 217/2. Sk., 217/3. Sk., 220. Sk., 220/1. Sk., 220/2. Sk., 220/3. Sk., 220/5. Sk., 220/6. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 222/4. Sk., 240. Sk., 240/1. Sk., 240/5. Sk., 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 276/1. Sk., 277. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3804398

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3804404

Cengiz Topel (1186. Sk., 1186/1. Sk., 1186/10. Sk., 1186/11. Sk., 1186/2. Sk., 1186/3. Sk., 1186/4. Sk., 1186/5. Sk., 1186/6. Sk., 1186/7. Sk., 1186/8. Sk., 1186/9. Sk., Gaziler Cd.), Mersinli (1201. Sk., Gaziler Cd.)

Planlandı

01.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3805251

Çınarlı (1561. Sk., 1565. Sk., 1572. Sk., 1573. Sk., 1574. Sk., Anadolu Cd.)

Planlandı

02.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3805303

Mersinli (1579. Sk., 1580/1. Sk., Fatih Cd.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3805108

Bulgurca (6807. Sk., 6811. Sk., 6813. Sk., 6813/1. Sk., 6817. Sk., 6819. Sk., 6820. Sk., 6822. Sk., 6822/2. Sk., 6823. Sk., 6824. Sk., 6825. Sk., 6827. Sk., Orgeneral Kazım Karabekir Cd.)

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3805121

Değirmendere (23 Nisan Cd., Aksoy Sk., Algan Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kırımlı Çıkmazı Sk., Kooperatif Çıkmazı Sk., Koy İci Yol, Mor Menekşe Sk., Muzaffer Sk., Şehit Ali Pınar Sk., Şehit Murat Güvenç Cd., Yurt Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesintisi (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Dikili, Buca, Çeşme)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3804151

Balatçık (8786/26. Sk., 8786/7. Sk., 8786/9. Sk., 8950. Sk.)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

02.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3805111

Mustafa Kemal Paşa (2131. Sk., 2133. Sk., 2139. Sk., 2188. Sk.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805223

Adalet (1586/6. Sk., 1643/12. Sk., 1643/13. Sk., 1643/14. Sk., 1643/15. Sk., 1643/16. Sk., 1643/17. Sk., 1643/9. Sk., Anadolu Cd., Manas Blv., Ozan Abay Cd.)

Planlandı

01.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805226

Adalet (1593/13. Sk., 1593/15. Sk., 1593/17. Sk., 1593/18. Sk., 1593/19. Sk., 1593/20. Sk., 1594/16. Sk., 1594/17. Sk., 1594/18. Sk., 1594/19. Sk., 1594/20. Sk., 1594/24. Sk., 1594/27. Sk., 1594/28. Sk., 1594/29. Sk., 1594/7. Sk., 1643/18. Sk., 2132/2. Sk.)

Planlandı

01.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805227

Adalet (1586/1. Sk., 1586/3. Sk., 1586/4. Sk., 1586/5. Sk., 1586/7. Sk., 1593/1. Sk., 2131/1. Sk., 2131/10. Sk., 2131/11. Sk., 2131/12. Sk., 2131/18. Sk., 2131/2. Sk., 2131/3. Sk., 2131/7. Sk., 2131/9. Sk., Manas Blv.)

Planlandı

01.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805229

Adalet (1643/10. Sk., 1643/11. Sk., 1643/7. Sk., 1643/8. Sk., 1645. Sk., 1645/1. Sk., 1645/14. Sk., 1645/15. Sk., 1645/17. Sk., 1645/2. Sk., 1645/3. Sk., 1645/4. Sk., 1645/5. Sk., 1645/6. Sk., Manas Blv., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)

Planlandı

01.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805232

Adalet (1594/1. Sk., 1594/11. Sk., 1594/12. Sk., 1594/13. Sk., 1594/14. Sk., 1594/15. Sk., 1594/2. Sk., 1594/22. Sk., 1594/23. Sk., 1594/25. Sk., 1594/7. Sk., 2131/19. Sk., 2131/20. Sk., Haydar Aliyev Cd.)

Planlandı

01.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805234

Adalet (1645/18. Sk., 1645/19. Sk., 1645/20. Sk., 1645/5. Sk., 1645/6. Sk., 1645/7. Sk., 1645/8. Sk., 1645/9. Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)

Planlandı

01.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3805241

Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv., Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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