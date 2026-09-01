TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları başladı! TENMAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından verilen lisans başarı bursu başvuruları başladı. TENMAK bursuyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 41 bölümden 500 lisans öğrencisi, aylık 13 bin 750 lira burs alacak. Peki, TENMAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan başarı bursunda başvurular başladı. Açılan çağrı sonucunda 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 41 bölümden 500 lisans öğrencisi, aylık 13 bin 750 lira burs alacak. Bugün başlayan ve https://burs.tenmak.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilen başvurular, 15 Eylül 2026 saat 17.00’de sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI

Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki ayak üzerine oturan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor.

TENMAK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

TENMAK Araştırma Burs Programları’ndan ilk çağrısı, başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı.



TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı adı verilen bu ilk programa 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkânı verilecek. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları başladı! TENMAK burs başvurusu nasıl yapılır?

BAŞARIYA GÖRE SIRALANACAK

Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.

MENTÖR DESTEĞİ

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Bursiyerlere, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

FARKLI DÜZEYLERDE ÇEŞİTLENECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkânı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı 2026 Yılı Çağrısı kapsamında başvurular, 15 Eylül 2026 saat 17:00’a kadar devam edecek.



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