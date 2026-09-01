İBB yurtlarına başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuç takvimine çevrildi. Kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi ardından İBB yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. İBB Öğrenci Yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler online kayıt oluşturabilecek. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 – 2027 akademik yılı için İBB Yurtları’nın başvuru süreci geride kaldı, başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Türkiye’nin dört bir yanından T.C. vatandaşı olan ve İstanbul’da örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmayan, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi. İBB yurt başvuru takvimiyle birlikte sonuç tarihine de yer verilmişti. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 16 yurtta üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak olan İBB Öğrenci Yurtları’nın başvuru sonuçları 4 Eylül’den itibaren yurt.ibb.istanbul adresinden açıklanacak.

İBB YURTLARINA KAYIT TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başvuru sırasında iletilen bilgilerin ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresinden 4 – 6 Eylül tarihleri arasında ön kayıtlarını yapabilecekler. Öğrenciler web sitesinde belirtilen evraklarla birlikte 16 – 19 Eylül tarihleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurtlara gelerek kesin kayıtlarını yapabilecekler ve yurtlarında kalmaya başlayabilecekler. Asil listeden barınma hakkı kazandıkları halde kesin kayda gelmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler davet edilecek.

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