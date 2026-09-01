Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı İBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurtlarına başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuç takvimine çevrildi. Kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi ardından İBB yurt başvuru sonuçları ilan edilecek. İBB Öğrenci Yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler online kayıt oluşturabilecek. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet
a- | +A

2026 – 2027 akademik yılı için İBB Yurtları’nın başvuru süreci geride kaldı, başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Türkiye’nin dört bir yanından T.C. vatandaşı olan ve İstanbul’da örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmayan, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi. İBB yurt başvuru takvimiyle birlikte sonuç tarihine de yer verilmişti. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiİBB yurt sonuçları bu hafta ilan edilecek! 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 16 yurtta üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak olan İBB Öğrenci Yurtları’nın başvuru sonuçları 4 Eylül’den itibaren yurt.ibb.istanbul adresinden açıklanacak.

İBB YURTLARINA KAYIT TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başvuru sırasında iletilen bilgilerin ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresinden 4 – 6 Eylül tarihleri arasında ön kayıtlarını yapabilecekler. Öğrenciler web sitesinde belirtilen evraklarla birlikte 16 – 19 Eylül tarihleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurtlara gelerek kesin kayıtlarını yapabilecekler ve yurtlarında kalmaya başlayabilecekler. Asil listeden barınma hakkı kazandıkları halde kesin kayda gelmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler davet edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
Yargıtay'dan ana firma da sorumlu kararı
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Fiyat gece yarısı değişti
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
Yuva kurmak için aldığı evde dolandırıcılık şoku
KONKORDATO İLAN ETTİ!
KONKORDATO İLAN ETTİ!
36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
'150 BİN TL' DETAYI
'150 BİN TL' DETAYI
Milli antrenör cinayetinde yeni detaylar!
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
Altındaki düşüş alım fırsatı mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bandırma'da pes dedirten görüntüler! Şehirlerarası yolcu otobüsü ters yönden yola çıktı
Bandırma'da pes dedirten görüntüler! Şehirlerarası yolcu otobüsü ters yönden yola çıktı
Kaydet
Hindistan'da korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var
Korkunç patlama! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı
Kaydet
ÖBA Eylül semineri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri başladı
ÖBA Eylül semineri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.