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Deniz Gül kimdir, aslen nereli? Deniz Gül'ün futbol kariyeri

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Deniz Gül kimdir, aslen nereli? Deniz Gül'ün futbol kariyeri
Fotoğraf Başlığı Deniz Gül kimdir, aslen nereli? Deniz Gülün futbol kariyeri

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Deniz Gül'ün yaşı, doğum yeri ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Porto forması giyen genç santrforun İsveç'te başlayan futbol yolculuğu, Türkiye Milli Takımı tercihi ve kariyerindeki önemli duraklar dikkat çekiyor.

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Deniz Gül, son dönemde hem kulüp kariyeri hem de A Milli Takım performansıyla öne çıkan genç forvetlerden biri oldu. Porto'da forma giyen futbolcunun Galatasaray'la anılmasıyla birlikte biyografisi ve geçmişte oynadığı takımlar yeniden gündeme geldi.

DENİZ GÜL KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olan genç futbolcu, futbol eğitimini de İsveç'te aldı. Forvet pozisyonunda görev yapan Deniz Gül, özellikle fizik gücü, ceza sahası etkinliği ve genç yaşta farklı seviyelerde edindiği tecrübeyle dikkat çekti. İsveç genç milli takımlarında forma giydikten sonra milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Deniz Gül kimdir, aslen nereli? Deniz Gülün futbol kariyeri
Başlık ResmiDeniz Gül kimdir, aslen nereli? Deniz Gülün futbol kariyeri

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Deniz Gül futbol kariyerine İsveç'teki altyapı kulüplerinde başladı. Stuvsta IF, Segeltorps IF, Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi takımlarda forma giydikten sonra 2021 yılında Hammarby altyapısına katıldı. Buradaki performansıyla A takım seviyesine yükselen genç futbolcu, 2023 sezonunda Hammarby TFF'de 22 maçta 14 gol attı. Aynı yıl Hammarby'nin A takımıyla Allsvenskan'da forma şansı bulmaya başladı.

Kariyerindeki önemli sıçramayı 2024 yazında Porto'ya transfer olarak yapan Deniz Gül, Portekiz ekibiyle uzun süreli sözleşme imzaladı. Avrupa kupalarında ve Portekiz liginde süre alan futbolcu, Porto formasıyla ilk uluslararası golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında kaydetti. Portekiz ekibinde geçen sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Portekiz ekibinde 4 maçta süre bulan Deniz, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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