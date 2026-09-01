Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı
Fotoğraf Başlığı İbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı

30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızlarına şifa ararken tanıştıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş tarafından hayatına son verildiğine iddia ediyor. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" sözleriyle dikkat çektiği olayda, Ekici ailesinin hayatına yaklaşık 4 yıl önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar tartışıldı.

Kaydet
a- | +A

Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili hareketleri nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, çiftin engelli çocuklarını, muskacılık ve büyücülük yapan Hüseyin Sarıbaş'a (47) tedavi ettirmeye çalıştıklarını belirledi.

VELİAHT İDDİASI

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü. Ölümü kabul eden Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Kaydedilen ses kayıtlarında Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece sabaha kadar Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hale ölmedi" dediği belirlendi.

İbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı
Başlık Resmiİbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı

AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

2 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ekici'nin ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi.
Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" diyerek dikkat çektiği kan donduran olayda, talihsiz adama "ölüm biçtiği" iddia edilen Hüseyin Sarıbaş canlı yayına katıldı.

İddiaları inkar eden Hüseyin Sarıbaş'ın canlı yayında dinletilen skandal ses kaydıyla ortaya çıktı. Ses kaydında Hüseyin Bey, "enim evleneceğim insan sensin. Seninle evleneceğim ve çocuğum olacak." Dediği duyuldu. Kendisi hakkındaki söylemleri yalanylan Sarıbaş, Mine Ekici'nin kendisine takıntılı olduğunu, kendisinin istemediğini belirtti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
Yargıtay'dan ana firma da sorumlu kararı
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası uyarı! Vücuttaki sessiz tehlikeye dikkat
Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası uyarı! Vücuttaki sessiz tehlikeye dikkat
Kaydet
21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı
21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı
Kaydet
YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.