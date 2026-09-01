30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızlarına şifa ararken tanıştıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş tarafından hayatına son verildiğine iddia ediyor. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" sözleriyle dikkat çektiği olayda, Ekici ailesinin hayatına yaklaşık 4 yıl önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar tartışıldı.

Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili hareketleri nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, çiftin engelli çocuklarını, muskacılık ve büyücülük yapan Hüseyin Sarıbaş'a (47) tedavi ettirmeye çalıştıklarını belirledi.

VELİAHT İDDİASI

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü. Ölümü kabul eden Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Kaydedilen ses kayıtlarında Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece sabaha kadar Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hale ölmedi" dediği belirlendi.

İbrahim Ekici nasıl öldü? Hüseyin Sarıbaş ile ilgili iddialar 2.Palu Ailesi olarak yorumlandı

AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

2 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ekici'nin ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi.

Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" diyerek dikkat çektiği kan donduran olayda, talihsiz adama "ölüm biçtiği" iddia edilen Hüseyin Sarıbaş canlı yayına katıldı.



İddiaları inkar eden Hüseyin Sarıbaş'ın canlı yayında dinletilen skandal ses kaydıyla ortaya çıktı. Ses kaydında Hüseyin Bey, "enim evleneceğim insan sensin. Seninle evleneceğim ve çocuğum olacak." Dediği duyuldu. Kendisi hakkındaki söylemleri yalanylan Sarıbaş, Mine Ekici'nin kendisine takıntılı olduğunu, kendisinin istemediğini belirtti.

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