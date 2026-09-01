Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası uyarı! Vücuttaki sessiz tehlikeye dikkat

Cem Yılmaz’ın 53 yaşında kalp krizi geçirmesi, genç yaşta ortaya çıkan ciddi hastalıkların nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kronik inflamasyonun kalp-damar hastalıkları, felç ve bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğini belirterek, stres, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin azaltılması gerektiğini söyledi.

Genç yaşta ortaya çıkan kalp krizleri, pulmoner emboli, felç ve kanserlerin son yıllarda daha fazla gündeme geldiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 53 yaşında ciddi bir kalp krizi geçirmesi akıllarda hep şu soruyu soruyor. Genç yaşta ortaya çıkan kalp krizleri, pulmoner emboli gibi damar tıkanıklıkları, felç ve kanserlerin son yıllarda bu kadar artmasının sebebi nedir? Bu sorunun tek bir cevabı var. Kronik inflamasyon dediğimiz tıbbi bir durum. Önceden bu hastalıkları mekanik ve hücre bozulmasına bağlı hastalıklar olarak görüyorduk. Ama tıbbi bilgiler ve teknolojik gelişmeler arttıkça bunun sadece her organın ayrı bir mekanik durumu olmadığı, altında sistemik yani tüm doku ve organları etkileyen bir faktörün olduğunu gösterdi" dedi.

UZMANI KRONİK İNFLAMASYONA KARŞI UYARDI

Kronik inflamasyonun birçok hastalığın gelişiminde rol oynayabileceğine dikkat çeken Özkaya, "Kronik inflamasyon denilen bu durum, özellikle genç yaşta ortaya çıkan kanser, kardiyovasküler bozukluklar ve otoimmün durumlar dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yeni bilgiler ve teknolojik gelişmeler, hücrelerimizin dış veya iç uyaranlar nedeniyle hasar gördüğünde, pro-inflamatuar sitokinlerin, kemokinlerin ve diğer sinyal moleküllerinin salgılanmasını içeren bir inflamatuar cevap başlatıldığını gösteriyor. Bu cevap, hasarın ilk nedenini ortadan kaldırmayı, hasarlı hücreleri uzaklaştırmayı ve onarım sürecini başlatmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, iltihaplanma düzensiz hale geldiğinde veya amaçlanan sürenin ötesinde devam ettiğinde, kronik doku hasarına ve kronik hastalıkların gelişimine katkıda bulunabiliyor. Tip 2 diyabet, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve genç yaşta kalp krizleri ile felçlere yol açan kardiyovasküler hastalıklar bunlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

YORGUNLUKTAN SİNDİRİM SORUNLARINA...

Kronik inflamasyonun belirtileri ve azaltılması için yapılabilecekler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özkaya, "Kronik inflamasyonda belirtiler genellikle sistemiktir. Tükenmişlik, uykusuzluk, ateş, ağrı, eklem sertliği, cilt döküntüsü, asit reflüsü, ishal veya kabızlık gibi sindirim sistemi semptomları, kilo kaybı veya kilo alımı, depresyon, anksiyete ve diğer duygu durum bozuklukları ile sık enfeksiyonlar görülebilir. Kronik inflamasyonu azaltmak için kronik stresi azaltmak, fiziksel aktiviteyi günlük hayata dahil etmek, işlenmiş veya fast food gıdalardan uzak durmak, sebze, meyve, yağsız protein ve sağlıklı yağları tüketmek, gecede en az 7 saat uyumak önemlidir. Bunun yanında sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak da vücuttaki inflamatuvar süreçlerin kontrolüne yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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