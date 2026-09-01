Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı
Fotoğraf Başlığı ORDUNUN ALTINORDU İLÇESİNDE MÜSLÜMAN OLMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAŞVURAN ANHELİNA SYMENOVA, DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE İSLAMİYETİ KABUL ETTİ. (İHA/ORDU-İHA)Ordunun Altınordu ilçesinde Müslüman olmak istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvuran 21 yaşındaki Anhelina Symenova, düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyeti kabul etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ukraynalı Anhelina Symenova İlçe Müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu. Genç kıza 'Ayla' ismi verilirken Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Müslüman olmak istediğini söyleyerek İlçe Müftülüğüne başvuran 21 yaşındaki Anhelina Symenova, yapılan ihtida merasimiyle İslamiyet'e geçti.

Müslüman olmak istediğini belirtip Altınordu İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Anhelina Symenova için ihtida merasimi yapıldı. Merasimde Symenova, kendisine verilen "Ayla" ismiyle Müslüman oldu.

21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı
Başlık Resmi21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından İslam dininin temel hususları hakkında bilgi verildi. Sonrasında Müftü Cebeci'nin telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Ayla, İslamiyet'e geçti.

Merasimin sonrasında Ayla için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla'yı tebrik ederek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi ve İslam'ın güzellikleriyle gönlünü daim eylemeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Müftü Cebeci tarafından genç kıza İhtida Belgesi ile beraber Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

BAKMADAN GEÇME
Müslüman olduğu iddiaları vardı! Roberto Carlos
SPOR

Müslüman olduğu iddiaları vardı! Roberto Carlos'tan açıklama var
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
ŞAMPİYONLAR HANGİ BÖLÜMÜ SEÇTİ?
ŞAMPİYONLAR HANGİ BÖLÜMÜ SEÇTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
Yargıtay'dan ana firma da sorumlu kararı
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
Kaydet
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko'dan Bişkek'te sürpriz görüşme!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko'dan Bişkek'te sürpriz görüşme!
Kaydet
Bursa'da düğün konvoyu trafiği felç etti! Araçlar dakikalarca ilerleyemedi
Bursa'da düğün konvoyu trafiği felç etti! Araçlar dakikalarca ilerleyemedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.