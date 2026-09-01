Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ukraynalı Anhelina Symenova İlçe Müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu. Genç kıza 'Ayla' ismi verilirken Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Müslüman olmak istediğini söyleyerek İlçe Müftülüğüne başvuran 21 yaşındaki Anhelina Symenova, yapılan ihtida merasimiyle İslamiyet'e geçti.

Müslüman olmak istediğini belirtip Altınordu İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Anhelina Symenova için ihtida merasimi yapıldı. Merasimde Symenova, kendisine verilen "Ayla" ismiyle Müslüman oldu.

21 yaşındaki Ukraynalı genç kız Müslüman olup Ayla ismini aldı

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından İslam dininin temel hususları hakkında bilgi verildi. Sonrasında Müftü Cebeci'nin telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Ayla, İslamiyet'e geçti.

Merasimin sonrasında Ayla için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla'yı tebrik ederek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi ve İslam'ın güzellikleriyle gönlünü daim eylemeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Müftü Cebeci tarafından genç kıza İhtida Belgesi ile beraber Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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