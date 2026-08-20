Sosyal medyada günlerdir konuşulan “Roberto Carlos Müslüman oldu” iddiasına Brezilyalı futbol efsanesinden cevap geldi. Hakkındaki söylentileri yalanlayan Carlos, İslam'a ve eşinin inancına duyduğu saygıyı vurgulayarak "Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil" dedi ve tartışmalara son noktayı koydu.

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönündeki iddialar, Brezilya'da bir din görevlisinin açıklamalarının ardından gündeme gelmişti.

Müslüman olduğu iddiaları vardı! Roberto Carlos'tan açıklama var

Carlos'un Müslüman bir kadınla evlenmesi ve düğününde İslami geleneklere yer verilmesi de iddiaların sosyal medyada kısa sürede yayılmasına neden olmuştu.

Müslüman olduğu iddiaları vardı! Roberto Carlos'tan açıklama var

CARLOS İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki söylentilere son noktayı koyan Roberto Carlos, İslam'a duyduğu saygıyı dile getirerek Müslüman olmadığını söyledi.

Roberto Carlos, Suudi Arabistan basınından Okaz gazetesine yaptığı özel açıklamada, “Eşimi namaz kılarken görmek harika ancak Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil” diye konuştu.

“İSLAM'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM”

Böylece dünya çapında ses getiren “Roberto Carlos Müslüman oldu” iddiası, futbolcunun kendi açıklamasıyla yalanlanmış oldu. Carlos, eşinin inancına saygı duyduğunu ve İslam'a karşı olumlu yaklaşımını sürdürdüğünü de ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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