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Yaşam

İhlas Vakfı yurtlarında öğrencilere devlet desteği

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İhlas Vakfı yurtlarında öğrencilere devlet desteği
Fotoğraf Başlığı Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği

Üniversite tercih sonuçlarının ardından öğrenciler için yurt arayışı da başladı. Aileler, çocuklarının güvenli ve uygun koşullarda barınabileceği yurtları araştırırken, karşılıksız devlet desteği sunan imkanlar da büyük önem taşıyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfa bağlı yurtlarda öğrencilere sunulan imkânlar, güvenlik uygulamaları ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin barınma ihtiyacı yeniden gündeme gelirken, güvenli yurt seçimi ve öğrencilere sağlanan imkânlar ailelerin en çok dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, yurtlardaki uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği
Başlık ResmiYurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği

ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ DEVLET DESTEĞİ

Aydın, üniversite öğrencilerinin yurt ücretlerinin karşılanmasına yönelik karşılıksız devlet desteğinden yararlanabildiğini belirtti. Bu desteğin öğrencilerin barınma masraflarını azaltarak ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeye katkı sağladığını ifade etti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, TGRT Haber'e konuk oldu.
Başlık Resmiİhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, TGRT Haber'e konuk oldu.

YURTLARDA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

Aydın, öğrencilerin akşam saat 23.00'e kadar dışarı çıkabildiğini, ancak 23.00'te yurda dönmelerinin zorunlu olduğunu söyledi. Yurtlardaki giriş ve çıkışların düzenli şekilde kontrol edildiğini belirten Aydın, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Öğrencilere dışarıda yemek konusunda da tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Aydın, özellikle hijyen ve sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini belirterek gençlerin mümkün olduğunca yurtlarda yemek yemelerini önerdiklerini söyledi.

Aydın, İhlas Vakfı yurtlarında sabah kahvaltısının yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinin de öğrencilere sunulduğunu belirtti.

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İhlas Vakfı yurtlarında öğrencilere devlet desteği
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İhlas Vakfı yurtlarında öğrencilere devlet desteği

“ARKADAŞLIKLAR KURUP GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYORLAR”

Aydın, öğrencilerin yalnızca derslerine odaklanmalarını değil, sosyal çevre edinmelerini de önemsediklerini belirtti. Bu nedenle öğrencilerin iki, üç veya dört kişilik odalarda kalmalarını tavsiye ettiklerini söyleyen Aydın, farklı şehirlerden gelen gençlerin burada kalıcı arkadaşlıklar kurabildiğini ifade etti.

Yurtlarda öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Piknik ve spor faaliyetlerinin yanı sıra kişisel gelişim seminerleri ve alanında uzman isimlerin katıldığı konferanslar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ayrıca tarihi ve turistik yerlere düzenlenen gezilere katılabiliyor.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın
Başlık Resmiİhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın

YURTLAR ARASINDA KARDEŞLİK UYGULAMASI

İhlas Vakfı bünyesindeki yurtlar arasında kardeşlik uygulaması da gerçekleştiriliyor. Aydın'ın verdiği bilgiye göre farklı şehirlerdeki yurtlarda kalan öğrenciler karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de farklı şehirleri tanıma fırsatı buluyor.

Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği
Başlık ResmiYurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği

DERS ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE ETÜT İMKÂNI

Yurtlarda öğrencilerin ders çalışabilmeleri için etüt odaları ve etüt salonları da bulunuyor. Aydın, öğrencilerin odalarında saat 23.00'e kadar ders çalışabildiğini, bu saatten sonra ise diğer öğrencilerin dinlenebilmesi için etüt alanlarını kullanabildiğini söyledi.

Dinlenmek veya arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen öğrenciler için de ayrı alanların bulunduğunu belirten Aydın, böylece öğrencilerin hem ders çalışabilecekleri hem de sosyal vakit geçirebilecekleri ortamların oluşturulduğunu ifade etti.

Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği
Başlık ResmiYurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfından karşılıksız devlet desteği

“ÖĞRENCİLERİMİZE EVLADIMIZ GÖZÜYLE BAKIYORUZ”

Aydın, yurtlarda kalan öğrencileri yalnızca barınma hizmeti alan kişiler olarak görmediklerini vurgulayarak, “Biz evladımız gözüyle bakıyoruz öğrencilere” dedi. Aydın, kendi çocuklarına nasıl davranıyorlarsa yurtta kalan öğrencilere de aynı şekilde yaklaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl vakfa bağlı yurtlarda yaklaşık 2 bin 200 öğrencinin kaldığını belirten Aydın, yeni eğitim döneminde ise yeni kayıtların tamamlanmasının ardından öğrenci sayısının netleşeceğini söyledi.

Aydın, üniversiteyi kazanan öğrencilerin İhlas Vakfı'nın internet sitesindeki yurtlar bölümünden kendilerine uygun yurdu inceleyebileceğini, ardından ilgili yurdun müdürüyle görüşerek yurdu bizzat görmelerini tavsiye etti.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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