Etkisi tüm gün sürecek! Harita kırmızıya büründü! Meteoroloji'den yeni uyarı, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yolda

Meteoroloji ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bugünkü hava durumuna ilişkin uyardı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 22 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülürken, Karadeniz’de şiddetli olacağı belirtildi. Orhan Şen “Öğleden sonra şiddetini azaltacak Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yağışlara dikkat. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski var. 24 saatlik toplam yağış 100 kilogramı geçebilir” diyerek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünkü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

Etkisi tüm gün sürecek! Harita kırmızıya büründü! Meteorolojiden yeni uyarı, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yolda

YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Etkisi tüm gün sürecek! Harita kırmızıya büründü! Meteorolojiden yeni uyarı, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yolda

DOĞU’DA TOZ TAŞINIMI

Öte yandan Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Etkisi tüm gün sürecek! Harita kırmızıya büründü! Meteorolojiden yeni uyarı, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yolda

22 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, 22 ili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için uyardı. Sağanak yağış uyarısı yapılan 22 il şöyle;

İl Adana Amasya Ankara Bolu Bursa Diyarbakır Düzce Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul Kars Malatya Nevşehir Rize Samsun Sinop Şanlıurfa Trabzon Van Zonguldak

Etkisi tüm gün sürecek! Harita kırmızıya büründü! Meteorolojiden yeni uyarı, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yolda

“ 100 KİLOGRAMI GEÇEBİLİR”

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise son uyarısında sağanak yağışların bu gece sonuna kadar etkili olacağını belirterek şu uyarıyı yapmıştı:

Bu gece başlayan öğleden sonra şiddetini azaltacak Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağışlara dikkat. Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olabilir yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski var. Akşama kadar bugün 24 saatlik toplam yağış 100 kg mı geçebilir.

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