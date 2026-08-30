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Yaşam

Burası Afrika değil Bitlis: Mandalar suya girdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Burası Afrika değil Bitlis: Mandalar suya girdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde sıcaktan bunalan mandalar, dere ve su birikintilerine girerek serinlemesi, Afrika’daki belgesel sahnelerini aratmadı.

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Budaklı köyünde otlayan mandalar, birkaç saatlik beslenmenin ardından serinlemek için dere ve su birikintilerinin yolunu tutuyor.

Suyun içerisine giren mandalar, saatlerce burada kalarak hem serinliyor hem de adeta doğal bir banyo yapıyor. Su içerisinde bir arada bulunan mandaların oluşturduğu görüntüler, Afrika’da çekilen vahşi yaşam belgesellerini andırırken, ortaya çıkan renkli manzara drone ile görüntülendi.

Burası Afrika değil Bitlis: Mandalar suya girdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Başlık ResmiBurası Afrika değil Bitlis: Mandalar suya girdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Mandaların serinlemek için suya girmesi, bölgedeki doğal hayatın da güzel bir örneğini oluşturuyor. Suyun içerisinde uzun süre kalan mandalar, sıcak havanın etkisinden uzaklaşarak günün en keyifli saatlerini geçiriyor.

Budaklı köyünde yaz aylarında sıkça görülen bu manzara, mandaların doğal yaşamını gözler önüne sererken, havadan çekilen görüntüler de izleyenlere adeta Afrika safarilerini aratmayan bir görüntü sunuyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Güroymak
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