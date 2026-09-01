Hindistan'da bir skandal daha! Denetimde çıkanlar mide bulandırdı: İşçiler bakın nasıl çalışıyormuş

Hindistan'da tatlı üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, hijyen skandalı bir kez daha patlak verdi. Bazı çalışanların çıplak ayak ve eldivensiz çalıştığı görülürken, yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanıldığı da tespit edildi. Denetimler sonucunda 6 üretim tesisi geçici olarak kapatıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde gıda güvenliği ekipleri, tatlı üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bengaluru başta olmak üzere eyaletin farklı bölgelerinde yapılan kontrollerde, tüketicilerin sağlığını riske atabilecek çok sayıda ihlal belirlendi.

Üretim tesisinde bir skandal daha! Denetimde çıkanlar mide bulandırdı: İşçiler bakın nasıl çalışıyormuş

India Today’in haberine göre denetimler, Sağlık ve Aile Refahı Bakanı UT Khader'in talimatıyla gerçekleştirildi. Ekipler, tatlı üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ile hazır gıda ürünlerinden numuneler alarak incelenmek üzere devlet laboratuvarlarına gönderdi.

Üretim tesisinde bir skandal daha! Denetimde çıkanlar mide bulandırdı: İşçiler bakın nasıl çalışıyormuş

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Kontroller sırasında 400 kilogram khova (buharlaştırılmış süt) başta olmak üzere çok sayıda ürüne el konuldu. Bunun yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş yoğurt ve diğer gıda ürünleri de tespit edildi. Bazı işletmelerde ise ürünlerin yanlış veya eksik şekilde etiketlendiği belirlendi.

Gıda güvenliği ekipleri, tespit edilen ihlallerin ardından 6 tatlı üretim tesisini geçici olarak kapattı. İşletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin de başlatılacağı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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