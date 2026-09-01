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Yaşam

Mağazadan çanta çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi! Foyası ortaya çıkınca bakın ne yaptı

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İstanbul Kağıthane’de bir mağazadan çanta çalan kadın, 10 dakika sonra aynı çantayla geri dönerek ürünü iade etmek istediğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kadın, yakalanacağını anlayınca kaçtı.

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30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde; mağazaya giren kadın, giriş bölümünde bulunan çantalardan birini alarak kasaya uğramadan dışarı çıktı.

DÜKKANA GERİ GELİP İADE İSTEDİ!

Yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla mağazaya geri gelen kadın, ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmemesini öne sürerek çantayı iade etmek istediğini söyledi. Kadının alışveriş fişi gösterememesi üzerine iş yeri sahibinin anne ve babası, oğullarını aradı.

Mağazadan çanta çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi! Foyası ortaya çıkınca bakın ne yaptı
Başlık ResmiMağazadan çanta çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi! Foyası ortaya çıkınca bakın ne yaptı

HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKINCA KAÇTI

Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde kadının çantayı kısa süre önce alarak ücretini ödemeden mağazadan çıktığını tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine mağazadan ayrılan kadın, iş yeri sahibinin anne ve babası tarafından yakalandı. Polisin gelmesini beklemek üzere mağazaya götürülen kadın, bir süre sonra yeniden kaçtı. İş yeri sahibinin babası kadının peşinden koşsa da yakalayamadı.

Mağazadan çanta çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi! Foyası ortaya çıkınca bakın ne yaptı
Başlık ResmiMağazadan çanta çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi! Foyası ortaya çıkınca bakın ne yaptı

ANBEAN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının mağazaya girerek çantayı aldığı, kasaya uğramadan dışarı çıktığı ve yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla geri geldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca kadının hırsızlığının ortaya çıkmasının ardından kaçması, iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürülmesi ve daha sonra yeniden kaçması yer alıyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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