Edirne'de akaryakıt istasyonunda dehşet! Gasp girişimi ve bıçaklı saldırı kamerada

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Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda market çalışanını gasp etmeye çalışan ve ardından duruma müdahale eden istasyon görevlilerine bıçak çekip hızla üzerlerine araç süren yabancı uyruklu şahısların estirdiği terör, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çalışanların canına kasteden ve olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan saldırganlar, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Edirne Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEdirne

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