İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler, 1 ve 2 Eylül 2026 tarihleri için yayımlanan planlamayla belli oldu. BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek bakım, yatırım, dönüşüm, abone bağlantısı ve yenileme çalışmaları nedeniyle kentin farklı noktalarında belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

1 ve 2 Eylül tarihlerinde Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte, İstanbul elektrik kesintisi 1-2 Eylül BEDAŞ listesi...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BEDAŞ 1-2 EYLÜL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakımsk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/2., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR skDURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, MİLLET, NAZAR, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA, MİNE sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., MASLAK sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., MASLAK sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 571., 584., 585., 586. sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2347., 2374., 2377., 2378., BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., 2382., 2383., BOSNA, KARANFİL sk / MAHMUTBEY mah 2466. sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2352., 2355., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., 2364., 2366., 2370., 2372., 2375., MASLAK sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, GÜRANİ, KEREM, YUNUS 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, ÇORUH sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, GÜRANİ, KEREM, YUNUS 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, ÇORUH sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, YEŞİL VADİ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BADEMLİ, CİHAN, GÖKPINAR sk / ŞAHİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 11:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AKGÖL, ALEV sk bölgelerinde 01/09/2026 11:00:00 - 01/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 12:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KAHRAMAN, KOÇAK, KÜBRA sk bölgelerinde 01/09/2026 12:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah MEKTEP sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 00:00:00 - 07:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, KALAMAN, TUNA, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, ŞEHİT CİHAN ERKAN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET YESEVİ, AYYILDIZ, BURCU, CENGİZ TOPEL, HENDEK, KIZILAY, MALKOÇOĞLU, NUMUNEBAĞI, PARK, RÜZGARLI, YALI, YAYLA, ÖZTÜRK, ŞAFAK sk / İSMET PAŞA mah GÜN, HİSAR, KAPLAN, KARACA, KARADENİZ, MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, ULUHAN, UZUN, UÇAK, VARNA ÇIKMAZI, YILMAZ, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 01/09/2026 00:00:00 - 01/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MERCAN, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYGÜN, BEYAZ GÜL, CEMİYET, KARAKOL, MORLALE, SERİN, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, İNAN sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 00:00:00 - 07:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, DEMİRKAPI, FETİH, GÖKSU, HARMAN, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, BİLGE, CENGİZ TOPEL, DEMİRKAPI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HÜSNÜNİYET, KİRAZ, MİNE, NUMUNEBAĞI, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, SERT, ULUBATLI, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK, ŞAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 02/09/2026 00:00:00 - 02/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ÇEŞME YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, BURÇAK, ŞEYMA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, KAMERİYE, SOLAKZADE sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKBATUN, ASUDE 1, AYCAN, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, ERCİYES 1, FAZIL, FETTAH, KAYNAK, KEMERDERE, KOCATEPE, MODA, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -ÇAKIL mah sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1126. sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MEDRESE, MERDİVEN, İSTANBUL sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)



ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 12:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 3., 4., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA, TURGUT ÖZAL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 592. sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk / GÖKEVLER mah 2245., 2312., 2317., 539., 545., 546., 550., 551., 564., ÖZDEMİR sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 13:30:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 2., 3., KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 01/09/2026 13:30:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, DALGIÇ, DUT, FUNDALIK, HÜME, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, TURNA sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2609., 2617., AŞIK, FESLEĞEN, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, TAYFUN sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, HOŞDERE, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 12:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah DİDİM, PEHLİVAN, ZİRVE sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk // KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk / MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah BEYCEĞİZ FIRINI, BİLGİÇLER, KOKULU BAHAR sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah MANYASİZADE, SULTAN SELİM, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMAPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah PAPATYA sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -BAĞLARBAŞI mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -BAĞLARBAŞI mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 07:30:00 - 11:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KAVAKLI, KAVAKLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 01/09/2026 07:30:00 - 01/09/2026 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HAYIRLI, UĞURLU 1, ZAFER 1 sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah GAZİ, ORHAN, POSTA, YAVUZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MUSTAFA sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BULGUR, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK, YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Geçmiş Kesintiler

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, ATLAS, AYAZ, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BEYLER, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, EVRİM, FAYDA, FERAH, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAK, HAYRAN, KANAAT, KAYA, KEREM, KESİKLER, KONAK, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, TUĞ, UYANIK, VAN, YENİCE, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZKAN, ÜLKÜ, İDİL, İLKYAZ, İMREN sk / YAHYA KEMAL mah TALATPAŞA, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-02 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KÖROĞLU, 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, 1.YONCA, ALAGEYİK, ARDAHAN, BEYAZEL, BİGA, CENK, CİHAN, ERLER, KORELİ, SEDA, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KÖROĞLU, 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, 1.YONCA, ALAGEYİK, ARDAHAN, BEYAZEL, BİGA, CENK, CİHAN, ERLER, KORELİ, SEDA, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 11:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, YEŞİLLİ sk bölgelerinde 02/09/2026 11:00:00 - 02/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 13:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.TURNA, 1804., 3.CAN, 4.DENİZ, EMEKLİ, ERKİN, GÜLLÜ, HALKALI sk bölgelerinde 02/09/2026 13:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFİYET, KARAKOL, MEVSİM, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YAR, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKTEPE, CANFES, CUMHURİYET, DEKOR ÇIKMAZI, KASIRGA, KIZILAY ÇIKMAZI, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, LALE ÇİÇEĞİ, MERVE ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, OCAK ÇIKMAZI, OKYANUS ÇIKMAZI, ONUR ÇIKMAZI, PEHLİVAN, REHBER ÇIKMAZI, YEMİŞLİ, YOKUŞ, ÇAVUŞLU, ÖZYURT, ŞÖLEN sk / KOCATAŞ mah CANFES, CUMHURİYET , YOKUŞ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ALANTOPU ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, DAĞLAR YOLU, DİNDAR, ERDEMLİ, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜLFEM, GÜNEY, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, LALEFER, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ORTA CAMİİ, SEYRAN, SIR, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÇAN ÇİÇEĞİ, ÇEŞMELİ, ÇUVALCI, ÖZ KAVAKLIDERE, ÖZ SAFRAN ÇIKMAZI, ÖZ SÜMBÜL, ÖZFIRAT ÇIKMAZI, ÖZÇAM sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOYLU ÇIKMAZI, PİYASA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜLBÜL, EMSAL ÇIKMAZI, PİYASA sk / MERKEZ mah BÜLBÜL, MESERBURNU sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MERKEZ BAHÇEKÖY mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk / MERKEZ BAHÇEKÖY mah sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ACIYONCA, ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÜLBAĞLAR sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇİL sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MUSTAFA BİNGÖL sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:20:00 - 17:20:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, PAMUKOVA sk bölgelerinde 01/09/2026 09:20:00 - 01/09/2026 17:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:30:00 - 17:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 01/09/2026 09:30:00 - 01/09/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah MANDIRA, UĞUR SALTAN sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah CİBALİ, ERDOĞANLAR, MANDIRA, NEY, TAŞLIK MEVKİİ, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜKSELLER, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İMALAT sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/09/2026 10:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah CİBALİ, ERDOĞANLAR, MANDIRA, NEY, TAŞLIK MEVKİİ, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜKSELLER, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 02/09/2026 10:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah MANDIRA, UĞUR SALTAN sk bölgelerinde 02/09/2026 10:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 1-2 Eylül listesi (Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu)



ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK, ORTAKLAR sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1343., 1443. sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 1. MİNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2120. sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 01/09/2026 09:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 49., 50., 51., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 81., 83., 85., 92. sk bölgelerinde 01/09/2026 10:00:00 - 01/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2080. sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081. sk bölgelerinde 02/09/2026 09:00:00 - 02/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 181., 33., ORDU sk bölgelerinde 02/09/2026 10:00:00 - 02/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİ KONAĞI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YEŞİLYOL G, ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 4, ÇINAR 6, ÇINAR 7, ÇINAR 8, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / NURİPAŞA mah 12. sk / TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-01 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk / YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 57/1., 57/11., 57/12., 57/3., 57/4., 57/5., 57/A, 57/B, 74., 74/3., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 01/09/2026 08:00:00 - 01/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 289., 290., 75/15., 75/2., 75/3., 75/3A, 75/4., 75/5., 75/5. ARA, 75/6., 75/7., SAHA YOLU, YEŞİLYOL, ŞEHİT MEHMET USLU sk / ÇIRPICI mah 304., 305., 75/2., YEŞİLYOL, YEŞİLYOL A, YEŞİLYOL B, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 105/2., DR. SADIK AHMET sk / SEYİTNİZAM mah 322. sk / TELSİZ mah 319., 85/15., 85/4A, 85/4B, 85/4E, 85/9., BALIKLI YOL, DR. SADIK AHMET, NERGİS, PAPATYA, TOMURCUK sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-02 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/2., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 02/09/2026 08:00:00 - 02/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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