Endonezya’da yeni açılan 60 metrelik asma köprü, açılış töreninde yaklaşık 50 kişinin üzerine çıkmasıyla kısmen çöktü. Halatlardan birinin kopması sonucu köprünün tabanı yana doğru eğilirken, bazı kişiler aşağıdaki sığ dereye düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde 30 Ağustos’ta meydana geldi. Yeni inşa edilen 60 metrelik asma köprünün açılış töreni tamamlandıktan kısa süre sonra çok sayıda kişi köprüye akın etti. Yaklaşık 50 kişinin aynı anda köprü üzerinde bulunması, yapının taşıma kapasitesini aşarak kabusu yaşattı.

SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Aşırı yük nedeniyle köprünün ana halatı sabitleme noktasından koptu. Kablonun kopmasının ardından köprü tabanı yana doğru eğildi ve yapı kısmen çöktü. Köprü üzerinde bulunan bazı kişiler dengesini kaybederek aşağıdaki sığ dereye kaydı.

Köprü açılışı felaketle sonlandı: Saniyeler içinde çöktü, üzerindekiler dereye düştü

İlk belirlemelere göre birkaç kişi olayda hafif şekilde yaralandı. Ancak yetkililer tarafından herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Köprünün çöküş anları ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Köprü açılışı felaketle sonlandı: Saniyeler içinde çöktü, üzerindekiler dereye düştü

KULLANIMA KAPATILDI

Facianın ardından köprü kullanıma kapatıldı. Yetkililer, yapıda onarım çalışmalarına başlarken köprünün güvenliğini belirlemek için teknik inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, köprünün neden kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı ve güvenlik kontrollerinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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