İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi programı
İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül tarihlerinde BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle birçok noktada etkili olacak. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda elektriklerin kesileceği ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı, 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihleri için yakından takip ediliyor. Bakım, onarım, yatırım ve şebeke çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri dağıtım şirketlerinin güncel programlarına göre değişecek.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 EYLÜL
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-13:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENYURT - ZAFER Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ESENYURT - YENİKENT Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA Mahallesi
24 Eylül
09:00-11:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ, OSMANGAZİ mahalleleri
09:00-12:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENYURT - ÖRNEK Mahallesi
09:00-12:30 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - AVCILAR - YEŞİLKENT Mahallesi / ESENYURT - BALIKYOLU Mahallesi
13:00-15:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi
15:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi
25 Eylül
09:00-11:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ, OSMANGAZİ mahalleleri
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA, SANAYİ mahalleleri
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ESENYURT - GÖKEVLER Mahallesi
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
10:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi
24 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - ÇAĞLAYAN Mahallesi
09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - HAMİDİYE Mahallesi
10:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi
25 Eylül
09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-18:00 - AKDENİZ, ADNAN KAHVECİ, 3., 161., GÜLSÜM, REŞADİYE, 171., 166., 162.
09:30-18:00 - SAYGI ÇIKMAZI, 15., 152., 155., 11., 153., YEŞİL, 156., 13., REŞADİYE, 154., 157., KOZPINAR
09:00-18:00 - ŞEHİT MURAT DEMİR, 153., 162., REŞADİYE, 161., İSPİNOZ
11:15-12:30 - SARAY
09:30-10:45 - 224., 220., 221., 228., 232., 222., 225., 30 AĞUSTOS, SARAY, 223.
15:15-16:30 - ATABEY, SARAY
09:30-10:30 - ATABEY, 89., 94., 91., 92., 90., 93., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
09:30-18:30 - SARAY, EBUBEKİR, ATABEY
24 Eylül
09:30-13:00 - ÇAVUŞBAŞI, ESENYURT, YEŞİLDERE, KANBUROĞLU, KEÇİAĞILI, ENGİN, ALYAZMA, OKYANUS, ITRİ, NİZAM, GÖZDE, NARÇİÇEĞİ, GÖZE
09:30-15:30 - 68, 11., ORMANKENT, 43, 69, 61, 35, 44, 67, 75, 72, 70, 73, 71
11:15-12:45 - 23., 26., 27., ULUSAL, 22., ŞEHİTLER, 34., 35., 17., 31., 16.
14:31-16:30 - GİZEM, KUZGUN, KINALI KEKLİK, SARICUMA, KAR SERÇESİ, ÇEVRE, MOSTAR, SU DAMLASI, DOĞA
09:30-10:45 - ŞİLE YOLU, UÇAR
13:30-14:45 - ŞEHİTLER, 21., 49., 14., 19., 32., 29., 27., 84., 26., 31., 33., 37., SARP, 40., 36., ESKİPAZAR, SARAY, 22., 38., 42., 41., 46., 45., 39., ULUSAL, 34., 43., KURAN KURSU, 30., 44., 35., 47.
15:15-16:30 - 58., 52., DERE, MEVLANA, 14., 6., 4., 83., 23., 21., 82., 19., 56., 59., 18., 55., 27., 29., 49., MALAZGİRT, KURAN KURSU, 48., 57., 22., 47., 54., 53.
25 Eylül
09:30-12:00 - NAR, ŞEVVAL, ÇAVUŞBAŞI, ATIŞ, HANZADE, BAHÇEVAN
15:15-16:30 - SERTEL, TURGUT ÖZAL, 8., 20., 19., DİLEK, MEVLANA, 60., KURAN KURSU, 18., 17., ŞEHİTLER, 21.
09:30-10:45 - 162., 51., MEVLANA, 80., 81., MALAZGİRT, 84., 50., 52.
11:15-12:30 - 85., SARAY, 82., 43.
13:30-14:45 - MEVLANA, 64., 62., 63., SARAY, TURGUT ÖZAL, 86., 87.
09:30-13:00 - 98., HÜRRİYET, 100., 99., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
09:30-18:00 - 98., HÜRRİYET, 100., 99., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY / SARAY, AYAZMA, İLİM, 118., 5., ŞİLE YOLU, 1., 89., 97., 104., BERAAT, 94., 91., 92., 90., ATABEY, 106., 107., 96., HAVACILAR, 93., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY, 103.
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi
09:00-17:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - ANADOLU, ARNAVUTKÖY MERKEZ mahalleleri
24 Eylül
09:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - NENEHATUN Mahallesi / GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi / SULTANGAZİ - YUNUS EMRE Mahallesi
09:00-16:00 - Deplase Çalışması - ARNAVUTKÖY - BALABAN Mahallesi
09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - ARNAVUTKÖY - BAKLALI, BOYALIK, DURUSU, KARABURUN, TAYAKADIN, TERKOS, YENİKÖY mahalleleri
09:30-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi
25 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ARNAVUTKÖY - HACIMAŞLI, HARAÇÇI mahalleleri
09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ARNAVUTKÖY - HARAÇÇI Mahallesi
10:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi
11:00-16:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
10:00-15:00 - ÇİNİLİ, KURUKAYA, PAMUKOVA, FİKRET, TERAZİLER, AYTAÇ, CANGÜL, FESHANE, İHSANGAZİ, KALKANDERE
24 Eylül
09:30-13:00 - ÇAVUŞBAŞI, ESENYURT, YEŞİLDERE, KANBUROĞLU, KEÇİAĞILI, ENGİN, ALYAZMA, OKYANUS, ITRİ, NİZAM, GÖZDE, NARÇİÇEĞİ, GÖZE
10:00-15:00 - 19 MAYIS, GÜRSEL, GAFFAR OKKAN, ZERDA, SEÇKİN, TALHA, GÜNEY, SAĞDIÇ, DUYMAÇ, HARBİYE, DİLEKTAŞI, BENEK, ALEMDAĞ, AMADE, EYMEN, GÜNAY, AYBARS, ERTÜRK, MEYDAN
25 Eylül
10:00-15:00 - NURETTİN DURMAN, ŞENOL GÜNEŞ, TEZCAN, ERSOY, AKİF İNAN, ERTUNA, TERİM, HALİÇ, ERKAYA, ARİF AY / BEGONVİL, ALEV, TURKUAZ, CENGİZ TOPEL, GÜLBAHÇE, TÜRKAY, TÜRBEDAR, MELODİ, FEVZİPAŞA, KUZU, SUDE, EDEBİYAT, LİSE, LEVENT, MAHİR, RÜVEYDA, BÖĞÜRTLEN, MEŞRUTİYET, ULUDAĞ, OSMANBEY, LOKMAN HEKİM, UMUR, ADA
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - AVCILAR - MERKEZ Mahallesi
09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - AVCILAR - DENİZKÖŞKLER, GÜMÜŞPALA mahalleleri
25 Eylül
09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - AVCILAR - AMBARLI, DENİZKÖŞKLER, MERKEZ mahalleleri
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:30-13:00 - AKMANSOY, YAZLIK, TOPRAK, VARNA, ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR, BEGONYA, KADER, ÇAMLI, ZEYTİN DALI, KİRAZ, ACAR, PALMİYELİ
24 Eylül
15:00-16:00 - ERMAN ÇIKMAZI
25 Eylül
15:00-16:00 - GÜLŞEN, SANAT, BİRSEN, TÜLAY, AYDAN
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - 15 TEMMUZ, EVREN mahalleleri
24 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAĞCILAR - EVREN, BAĞLAR, 15 TEMMUZ mahalleleri
09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - FEVZİ ÇAKMAK, 15 TEMMUZ mahalleleri / ESENLER - ORUÇREİS, TUNA mahalleleri
10:00-13:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAĞCILAR - SANCAKTEPE, YAVUZ SELİM mahalleleri
25 Eylül
09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - 15 TEMMUZ, GÖZTEPE, MAHMUTBEY mahalleleri
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi
24 Eylül
09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAHÇELİEVLER - KOCASİNAN MERKEZ, ZAFER mahalleleri / BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi
25 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi
12:00-20:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAHÇELİEVLER - HÜRRİYET Mahallesi
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:30-14:00 - EMİRSULTAN, GAYRET, AYÇA, İMAR, CENGİZ, İSLAMOĞLU, GÜLSULTAN, VENÜS, YEDİVEREN, MİRAÇ, SÜLEYMAN ŞAH, TURGUT ÖZAL, FLORYA, ERLER, NECİP FAZIL, YALVAÇ, GENÇ, ÇAĞRI, SULTAN, AKGEYİK, MİNA, UZUNGÖL, BAYINDIR, DİLİM, MİHRAP, POYRAZ
13:30-14:45 - HATUN, ERTAN, TAŞKÖPRÜ, MECİDİYE, ÇATALTEPE, TRABZON, BÖLÜK, VİLLA, BEYAZ VİLLA
09:30-18:30 - SARAY, EBUBEKİR, ATABEY
24 Eylül
09:30-14:00 - SU, ATATÜRK, EGE, HALİFE, ÇİFTELER, CENAP, MEHTABIM, ADALET, ZORGÜL, NURDAN, MUCİT, MERAL, FECİR / KÜPELİ, REİS, ZABİT, KARAHİSAR, NAZDAR, SELAM, LALECİK, AYTEN, İMAMI AZAM, AYAN, ZEMZEM, HÜNER, NİMETULLAH, HASAN BASRİ, GÜLVEREN, ŞÖHRET, UYUM, TEMEL, MALKOÇOĞLU, TÜRKKAN, MERT, OCAK, ÇAYLAK, SERCAM, YİĞİTLER, BAŞAR, AKARÇEŞME, ORAK, DADAŞ, TÜRKAN, GEYLANİ, BARIŞ, ŞERİF
25 Eylül
15:15-16:30 - SERTEL, TURGUT ÖZAL, 8., 20., 19., DİLEK, MEVLANA, 60., KURAN KURSU, 18., 17., ŞEHİTLER, 21.
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mahallesi
24 Eylül
08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - CEVİZLİK, ŞENLİKKÖY, SAKIZAĞACI, YEŞİLKÖY, ATAKÖY 1. KISIM mahalleleri
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM, KÜÇÜK NERGİS mahalleleri
09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT, ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mahalleleri / ZEYTİNBURNU - SEYİTNİZAM Mahallesi
25 Eylül
08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - BASINKÖY, ŞENLİKKÖY, YEŞİLKÖY, KARTALTEPE mahalleleri / ZEYTİNBURNU - SEYİTNİZAM Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mahallesi
09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - CEVİZLİK, KARTALTEPE, OSMANİYE mahalleleri
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - BEŞİKTAŞ - MURADİYE, TÜRKALİ mahalleleri / ŞİŞLİ - TEŞVİKİYE Mahallesi
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BEŞİKTAŞ - AKAT Mahallesi
24 Eylül
09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BEŞİKTAŞ - TÜRKALİ Mahallesi
09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - BEŞİKTAŞ - MURADİYE Mahallesi / ŞİŞLİ - TEŞVİKİYE Mahallesi
Bundan sonrakilerde de aynı tarih + aynı saat + aynı kesinti nedeni olan kayıtları tek satırda birleştiririm.
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BEYOĞLU - YENİŞEHİR Mahallesi / ŞİŞLİ - BOZKURT, ERGENEKON, ESKİŞEHİR, HALASKARGAZİ, İNÖNÜ mahalleleri
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Eylül
09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES, NİNE HATUN mahalleleri
11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES Mahallesi
24 Eylül
09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES Mahallesi
11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - KAZIM KARABEKİR, MENDERES mahalleleri
25 Eylül
08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENLER - TURGUT REİS, BİRLİK, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, ORUÇREİS mahalleleri
09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - BİRLİK, KAZIM KARABEKİR mahalleleri
09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ESENLER - ORUÇREİS Mahallesi
09:00-16:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - ESENLER - NİNE HATUN Mahallesi
11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - BİRLİK, KAZIM KARABEKİR mahalleleri