İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi programı

İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül tarihlerinde BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle birçok noktada etkili olacak. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda elektriklerin kesileceği ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı, 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihleri için yakından takip ediliyor. Bakım, onarım, yatırım ve şebeke çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri dağıtım şirketlerinin güncel programlarına göre değişecek.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 EYLÜL

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-13:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENYURT - ZAFER Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ESENYURT - YENİKENT Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA Mahallesi

24 Eylül

09:00-11:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ, OSMANGAZİ mahalleleri

09:00-12:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENYURT - ÖRNEK Mahallesi

09:00-12:30 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - AVCILAR - YEŞİLKENT Mahallesi / ESENYURT - BALIKYOLU Mahallesi

13:00-15:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi

15:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi

25 Eylül

09:00-11:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ESENYURT - AKÇABURGAZ, OSMANGAZİ mahalleleri

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENYURT - KOZA, SANAYİ mahalleleri

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ESENYURT - GÖKEVLER Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbulda elektrik kesintisi programı

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

10:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi

24 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - ÇAĞLAYAN Mahallesi

09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - HAMİDİYE Mahallesi

10:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi

25 Eylül

09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mahallesi

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-18:00 - AKDENİZ, ADNAN KAHVECİ, 3., 161., GÜLSÜM, REŞADİYE, 171., 166., 162.

09:30-18:00 - SAYGI ÇIKMAZI, 15., 152., 155., 11., 153., YEŞİL, 156., 13., REŞADİYE, 154., 157., KOZPINAR

09:00-18:00 - ŞEHİT MURAT DEMİR, 153., 162., REŞADİYE, 161., İSPİNOZ

11:15-12:30 - SARAY

09:30-10:45 - 224., 220., 221., 228., 232., 222., 225., 30 AĞUSTOS, SARAY, 223.

15:15-16:30 - ATABEY, SARAY

09:30-10:30 - ATABEY, 89., 94., 91., 92., 90., 93., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

09:30-18:30 - SARAY, EBUBEKİR, ATABEY

24 Eylül

09:30-13:00 - ÇAVUŞBAŞI, ESENYURT, YEŞİLDERE, KANBUROĞLU, KEÇİAĞILI, ENGİN, ALYAZMA, OKYANUS, ITRİ, NİZAM, GÖZDE, NARÇİÇEĞİ, GÖZE

09:30-15:30 - 68, 11., ORMANKENT, 43, 69, 61, 35, 44, 67, 75, 72, 70, 73, 71

11:15-12:45 - 23., 26., 27., ULUSAL, 22., ŞEHİTLER, 34., 35., 17., 31., 16.

14:31-16:30 - GİZEM, KUZGUN, KINALI KEKLİK, SARICUMA, KAR SERÇESİ, ÇEVRE, MOSTAR, SU DAMLASI, DOĞA

09:30-10:45 - ŞİLE YOLU, UÇAR

13:30-14:45 - ŞEHİTLER, 21., 49., 14., 19., 32., 29., 27., 84., 26., 31., 33., 37., SARP, 40., 36., ESKİPAZAR, SARAY, 22., 38., 42., 41., 46., 45., 39., ULUSAL, 34., 43., KURAN KURSU, 30., 44., 35., 47.

15:15-16:30 - 58., 52., DERE, MEVLANA, 14., 6., 4., 83., 23., 21., 82., 19., 56., 59., 18., 55., 27., 29., 49., MALAZGİRT, KURAN KURSU, 48., 57., 22., 47., 54., 53.

25 Eylül

09:30-12:00 - NAR, ŞEVVAL, ÇAVUŞBAŞI, ATIŞ, HANZADE, BAHÇEVAN

15:15-16:30 - SERTEL, TURGUT ÖZAL, 8., 20., 19., DİLEK, MEVLANA, 60., KURAN KURSU, 18., 17., ŞEHİTLER, 21.

09:30-10:45 - 162., 51., MEVLANA, 80., 81., MALAZGİRT, 84., 50., 52.

11:15-12:30 - 85., SARAY, 82., 43.

13:30-14:45 - MEVLANA, 64., 62., 63., SARAY, TURGUT ÖZAL, 86., 87.

09:30-13:00 - 98., HÜRRİYET, 100., 99., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

09:30-18:00 - 98., HÜRRİYET, 100., 99., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY / SARAY, AYAZMA, İLİM, 118., 5., ŞİLE YOLU, 1., 89., 97., 104., BERAAT, 94., 91., 92., 90., ATABEY, 106., 107., 96., HAVACILAR, 93., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY, 103.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbulda elektrik kesintisi programı

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi

09:00-17:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - ANADOLU, ARNAVUTKÖY MERKEZ mahalleleri

24 Eylül

09:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - NENEHATUN Mahallesi / GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi / SULTANGAZİ - YUNUS EMRE Mahallesi

09:00-16:00 - Deplase Çalışması - ARNAVUTKÖY - BALABAN Mahallesi

09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - ARNAVUTKÖY - BAKLALI, BOYALIK, DURUSU, KARABURUN, TAYAKADIN, TERKOS, YENİKÖY mahalleleri

09:30-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi

25 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ARNAVUTKÖY - HACIMAŞLI, HARAÇÇI mahalleleri

09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı - ARNAVUTKÖY - HARAÇÇI Mahallesi

10:00-14:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi

11:00-16:00 - Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı - ARNAVUTKÖY - BOLLUCA Mahallesi

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

10:00-15:00 - ÇİNİLİ, KURUKAYA, PAMUKOVA, FİKRET, TERAZİLER, AYTAÇ, CANGÜL, FESHANE, İHSANGAZİ, KALKANDERE

24 Eylül

09:30-13:00 - ÇAVUŞBAŞI, ESENYURT, YEŞİLDERE, KANBUROĞLU, KEÇİAĞILI, ENGİN, ALYAZMA, OKYANUS, ITRİ, NİZAM, GÖZDE, NARÇİÇEĞİ, GÖZE

10:00-15:00 - 19 MAYIS, GÜRSEL, GAFFAR OKKAN, ZERDA, SEÇKİN, TALHA, GÜNEY, SAĞDIÇ, DUYMAÇ, HARBİYE, DİLEKTAŞI, BENEK, ALEMDAĞ, AMADE, EYMEN, GÜNAY, AYBARS, ERTÜRK, MEYDAN

25 Eylül

10:00-15:00 - NURETTİN DURMAN, ŞENOL GÜNEŞ, TEZCAN, ERSOY, AKİF İNAN, ERTUNA, TERİM, HALİÇ, ERKAYA, ARİF AY / BEGONVİL, ALEV, TURKUAZ, CENGİZ TOPEL, GÜLBAHÇE, TÜRKAY, TÜRBEDAR, MELODİ, FEVZİPAŞA, KUZU, SUDE, EDEBİYAT, LİSE, LEVENT, MAHİR, RÜVEYDA, BÖĞÜRTLEN, MEŞRUTİYET, ULUDAĞ, OSMANBEY, LOKMAN HEKİM, UMUR, ADA

İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbulda elektrik kesintisi programı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - AVCILAR - MERKEZ Mahallesi

09:00-18:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - AVCILAR - DENİZKÖŞKLER, GÜMÜŞPALA mahalleleri

25 Eylül

09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - AVCILAR - AMBARLI, DENİZKÖŞKLER, MERKEZ mahalleleri

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:30-13:00 - AKMANSOY, YAZLIK, TOPRAK, VARNA, ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR, BEGONYA, KADER, ÇAMLI, ZEYTİN DALI, KİRAZ, ACAR, PALMİYELİ

24 Eylül

15:00-16:00 - ERMAN ÇIKMAZI

25 Eylül

15:00-16:00 - GÜLŞEN, SANAT, BİRSEN, TÜLAY, AYDAN

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - 15 TEMMUZ, EVREN mahalleleri

24 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAĞCILAR - EVREN, BAĞLAR, 15 TEMMUZ mahalleleri

09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - FEVZİ ÇAKMAK, 15 TEMMUZ mahalleleri / ESENLER - ORUÇREİS, TUNA mahalleleri

10:00-13:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAĞCILAR - SANCAKTEPE, YAVUZ SELİM mahalleleri

25 Eylül

09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAĞCILAR - 15 TEMMUZ, GÖZTEPE, MAHMUTBEY mahalleleri

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi

24 Eylül

09:00-17:00 - Yatırım / Dönüşüm Çalışması - BAHÇELİEVLER - KOCASİNAN MERKEZ, ZAFER mahalleleri / BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi

25 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mahallesi

12:00-20:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAHÇELİEVLER - HÜRRİYET Mahallesi

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:30-14:00 - EMİRSULTAN, GAYRET, AYÇA, İMAR, CENGİZ, İSLAMOĞLU, GÜLSULTAN, VENÜS, YEDİVEREN, MİRAÇ, SÜLEYMAN ŞAH, TURGUT ÖZAL, FLORYA, ERLER, NECİP FAZIL, YALVAÇ, GENÇ, ÇAĞRI, SULTAN, AKGEYİK, MİNA, UZUNGÖL, BAYINDIR, DİLİM, MİHRAP, POYRAZ

13:30-14:45 - HATUN, ERTAN, TAŞKÖPRÜ, MECİDİYE, ÇATALTEPE, TRABZON, BÖLÜK, VİLLA, BEYAZ VİLLA

09:30-18:30 - SARAY, EBUBEKİR, ATABEY

24 Eylül

09:30-14:00 - SU, ATATÜRK, EGE, HALİFE, ÇİFTELER, CENAP, MEHTABIM, ADALET, ZORGÜL, NURDAN, MUCİT, MERAL, FECİR / KÜPELİ, REİS, ZABİT, KARAHİSAR, NAZDAR, SELAM, LALECİK, AYTEN, İMAMI AZAM, AYAN, ZEMZEM, HÜNER, NİMETULLAH, HASAN BASRİ, GÜLVEREN, ŞÖHRET, UYUM, TEMEL, MALKOÇOĞLU, TÜRKKAN, MERT, OCAK, ÇAYLAK, SERCAM, YİĞİTLER, BAŞAR, AKARÇEŞME, ORAK, DADAŞ, TÜRKAN, GEYLANİ, BARIŞ, ŞERİF

25 Eylül

15:15-16:30 - SERTEL, TURGUT ÖZAL, 8., 20., 19., DİLEK, MEVLANA, 60., KURAN KURSU, 18., 17., ŞEHİTLER, 21.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül! BEDAŞ AYEDAŞ İstanbulda elektrik kesintisi programı

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mahallesi

24 Eylül

08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - CEVİZLİK, ŞENLİKKÖY, SAKIZAĞACI, YEŞİLKÖY, ATAKÖY 1. KISIM mahalleleri

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM, KÜÇÜK NERGİS mahalleleri

09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT, ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mahalleleri / ZEYTİNBURNU - SEYİTNİZAM Mahallesi

25 Eylül

08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - BASINKÖY, ŞENLİKKÖY, YEŞİLKÖY, KARTALTEPE mahalleleri / ZEYTİNBURNU - SEYİTNİZAM Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BAKIRKÖY - ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mahallesi

09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BAKIRKÖY - CEVİZLİK, KARTALTEPE, OSMANİYE mahalleleri

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - BEŞİKTAŞ - MURADİYE, TÜRKALİ mahalleleri / ŞİŞLİ - TEŞVİKİYE Mahallesi

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - BEŞİKTAŞ - AKAT Mahallesi

24 Eylül

09:00-17:00 - Abone/Şube Bağlantısı - BEŞİKTAŞ - TÜRKALİ Mahallesi

09:00-17:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - BEŞİKTAŞ - MURADİYE Mahallesi / ŞİŞLİ - TEŞVİKİYE Mahallesi

Bundan sonrakilerde de aynı tarih + aynı saat + aynı kesinti nedeni olan kayıtları tek satırda birleştiririm.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - BEYOĞLU - YENİŞEHİR Mahallesi / ŞİŞLİ - BOZKURT, ERGENEKON, ESKİŞEHİR, HALASKARGAZİ, İNÖNÜ mahalleleri

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Eylül

09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES, NİNE HATUN mahalleleri

11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES Mahallesi

24 Eylül

09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - MENDERES Mahallesi

11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - KAZIM KARABEKİR, MENDERES mahalleleri

25 Eylül

08:00-15:00 - Abone/Şube Bağlantısı - ESENLER - TURGUT REİS, BİRLİK, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, ORUÇREİS mahalleleri

09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - BİRLİK, KAZIM KARABEKİR mahalleleri

09:00-12:00 - Bakım Çalışması-Önleyici Bakım - ESENLER - ORUÇREİS Mahallesi

09:00-16:00 - Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme - ESENLER - NİNE HATUN Mahallesi

11:30-17:00 - Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı - ESENLER - BİRLİK, KAZIM KARABEKİR mahalleleri

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