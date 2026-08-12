İptal butonu yok, izinsiz tahsilat çok! Netflix, Disney+, Exxen, Gain, TOD... Dijital platformlar tüketicilerin kâbusu oldu! | #ŞikayetHattı

Milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformları, son dönemde içeriklerinden çok abonelik iptali engeli ve izinsiz ödeme iddialarıyla gündeme geliyor. Netflix, Disney+, Exxen, Gain ve TOD TV gibi platformlarla ilgili şikâyetlerde, aboneliklerin iptal edilmesinin zorlaştırıldığı ve bazı kullanıcıların onayı olmadan kartlarından düzenli olarak ücret çekildiği öne sürülüyor.

Dijital yayın platformlarının kullanımı hızla artarken, bu hizmetlerle ilgili tüketici şikâyetleri de çoğalıyor. Vatandaşlar özellikle bilgileri dışında yapılan tahsilatlardan, iptal edemedikleri üyeliklerden ve sorun yaşadıklarında karşılarında bir muhatap bulamamaktan şikâyet ediyor.

ÜYELİK OLMADAN TAHSİLAT SKANDALI

Platformların en dikkat çeken "kurnazlığı", hiç üye olmamış ya da üyeliğini aylar önce bitirmiş vatandaşların kartlarından para çekmesi. 'Şikayet Var' platformuna son 1 haftada düşen yüzlerce müracaat; Netflix, Disney+, Exxen, Gain ve TOD TV gibi platformların vatandaşın rızası dışında kartlarından para çektiğini, iptal butonlarını sakladığını ve hizmet vermeden haksız kazanç sağladığını ortaya koyuyor.

Bir vatandaş, hiçbir üyeliği bulunmamasına rağmen Netflix adına kartından 1.143 TL çekildiğini ifade ederken, bir diğeri ise aktif bir aboneliği olmadığı hâlde Disney+ tarafından 449 TL tahsilat yapıldığını belirtiyor. Benzer şekilde Exxen platformunda da uzun süredir aktif olmayan hesaplardan 599 TL tutarında izinsiz çekimler yapıldığı bildiriliyor.

Netflix

"GİRİŞ VAR, ÇIKIŞ YOK" SİSTEMİ

Tüketicilerin en çok isyan ettiği konu ise adeta birer "tuzak" haline gelen iptal süreçleri. Gain ve Exxen kullanıcıları, platformların web sitesi veya mobil uygulamalarında aboneliği sonlandıracak bir buton bulamadıklarını, iptal işleminin bir döngüye girerek sonuçlanmadığını rapor ediyor. İptal ettiğini sanan kullanıcılar, aylar sonra kredi kartı ekstrelerinde gördükleri mükerrer çekimlerle şok yaşıyor.

Exxen

'BEDAVA DENEME' TUZAĞI

Vatandaşı çekmek için kullanılan "ücretsiz deneme" kampanyaları da mağduriyetin bir başka adresi oldu. Exxen'de bir haftalık ücretsiz deneme başlatan vatandaşlar, sistemin iptal seçeneği sunmaması nedeniyle deneme süresi biter bitmez yüksek ücretlerle karşılaşıyor. Gain platformunda ise "ücretsiz" ibaresine güvenip kayıt olanların kartından anında 249 TL çekildiği ve uygulamanın dahi açılmadığı iddia ediliyor.

İptal butonu yok, izinsiz tahsilat çok! Netflix, Disney+, Exxen, Gain, TOD... Dijital platformlar tüketicilerin kâbusu oldu! | #ŞikayetHattı

PARA ALINIYOR AMA HİZMET VERİLMİYOR

Ödemesini yaptığı hâlde içeriklere erişemeyen binlerce mağdur çözüm bekliyor. TOD TV (Bein Connect) üzerinden öğrenci paketi alan vatandaşlar, teknik hatalar ve telefon numarası tanımlanamaması nedeniyle haftalarca yayın izleyemediklerini belirtiyor.

Tod

Gain kullanıcıları tek bir cihazdan izlemelerine rağmen "Başka bir izleyici var" uyarısıyla engellenirken, Disney+ aboneleri ise ücretli paket kullanmalarına rağmen film aralarında uzun ve atlanamayan reklamlara maruz kalmaktan şikayetçi.

MUHATAP BULMAK İMKANSIZ GİBİ!

Yaşanan bu teknik aksaklıklar ve haksız kesintiler karşısında vatandaşın karşısına çıkan en büyük duvar ise ulaşılamayan müşteri hizmetleri.

TOD TV'nin paylaştığı destek hattının sadece otomatik ses kaydına yönlendirdiği ve temsilciye bağlanmanın imkansız olduğu vurgulanıyor.

Disney+ ve Netflix tarafında ise atılan destek e-postalarına ya hiç cevap verilmiyor ya da kullanıcılar bankalarına yönlendirilerek süreç çıkmaza sokuluyor.

Vatandaşlar, "dijital soygun" olarak nitelendirdikleri bu uygulamalara karşı yetkililerin acilen denetim başlatmasını ve haksız yere tahsil edilen tutarların iade edilmesini bekliyor.

Haber kapsamında söz konusu iddialara ilişkin görüşlerini almak üzere Netflix, Disney+, Exxen, Gain ve TOD TV yetkilileriyle iletişime geçtik. Ancak haberin yayına hazırlandığı saate kadar platformlardan tarafımıza herhangi bir dönüş yapılmadı.

Siz de şikâyetlerinizi dijital@tg.com.tr adresine göndererek sesinizi duyurabilir, başkalarının mağdur olmasını engelleyebilirsiniz.

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