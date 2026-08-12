Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK forması giyen futbolcu Atakan Akkaynak Kastamonu'da trafik kazasına karıştı. Kazada futbolcunun karaciğerinde kemik batması, ayak ve omuz bölümünde kırıklar meydana geldi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Arca Çorum FK'li futbolcu Atakan Akkaynak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralandı.

S. K. yönetimindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, Karasapaca köyü civarında, aynı yönde gitmekte olan H.S'nin (53) kullandığı 91 AR 983 İran plakalı çekici ile çarpıştı.

Çorum FK'lı Atakan Akkaynak kaza geçirdi! Vücudunda kırıklar var

Kazada, minibüste yer alan ve yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak (27), sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Karaciğerine kemik batması, ayak ve omuz bölümünde kırıklar olan Akkaynak, burada gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında Ankara'daki bir özel hastaneye gönderildi.

Çorum FK'lı Atakan Akkaynak kaza geçirdi! Vücudunda kırıklar var

TFF GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Atakan Akkaynak ile ailesi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TFF'nin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki sayfasından paylaşılan açıklamada, "Çorum FK'da forma giyen Atakan Akkaynak ve ailesinin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan Atakan Akkaynak ile ailesine acil şifalar diler, Çorum FK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Arca Çorum FK'nın sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Geçmiş Olsun Atakan Akkaynak. Futbolcumuz Atakan Akkaynak ve ailesi bugün Tosya yolunda trafik kazası geçirmiştir. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve genel sağlık durumları iyi olan Atakan Akkaynak ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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