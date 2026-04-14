Kaydet

Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'ndeki bir otoparkta sivil trafik polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan Ç.Ç. isimli sürücüye, kullandığı motosikletin plakasız ve aynasız olması ile ehliyetinin yetersiz olmasından dolayı toplam 58 bin TL idari para cezası kesildi. Yapılan incelemelerin ardından ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti trafikten 1 ay süreyle men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürülürken, yüklü miktarda ceza yiyen Ç.Ç.'nin çekici üzerine bağlanan motosikletinin yanında 58 bin liralık ceza makbuzuyla verdiği ilginç pozlar kameralara yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası