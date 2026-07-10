Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Arnavutluk, Slovakya ve Karadağ liderleriyle peş peşe görüştü. Zirve diplomasisinde savunma sanayii iş birliği, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve Balkan Barış Platformu'nun bölgesel istikrara katkısı öne çıkan başlıklar oldu.

NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen Balkan liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan önce Arnavut Başbakan Edi Rama, ardından sırasıyla Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüştü. Görüşmelerde ana gündem Balkanların istikrarı ve Türkiye’nin bu sürece yaptığı katkılar ele alındı.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama görüşmesinde gündem iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği oldu. İki lider bu alanda ilişkileri derinleştirme konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

AVRUPA SÜTUNU GÜÇLENMELİ

Erdoğan ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini , NATO’nun özellikle Avrupa sütununun güçlendirilmesi konusunu ele aldı. İki lider Avrupa Birliği’nin (AB) savunmaya yönelik çabalarının NATO’yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pellegrini, Türkiye-Slovakya arasında karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu da görüşmede ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini

HUZUR KALICI HÂLE GELMELİ

Erdoğan ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic görüşmesinde ana konu Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu oldu. Erdoğan, platformun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform’un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

İki lider, ülke ilişkilerinin de geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic

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