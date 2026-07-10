Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, çevre dostu üretime geçecek işletmeler için düşük faizli kredi modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ağırbaş, tabiatı kirleten sanayi kuruluşları için ise ağır para cezalarının yanı sıra ikinci ihlalde hapis cezası uygulanmasını öngören düzenleme hazırlığında olduklarını söyledi.

Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilir üretim politikalarına yön verecek yeni projeler kamuoyuyla paylaşıldı. 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan “COP31 Sürecinde Türkiye, Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisinin Kayseri ayağının sonuç konferansı Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen yeni projeler kapsamında; sanayide dönüşüm, caydırıcı cezalar ve tüketiciye yönelik yenilikçi teknolojiler olmak üzere üç koldan harekete geçtiklerini ifade etti. İşletmelerin sıfır atık sürecine uyumunu artırmak için finansman kanalını açacaklarını belirten Ağırbaş, bankalarla masaya oturduklarını söyledi.

Sıfır Atık'ta yeni dönem! Tabiat dostu üretime kredi çevreyi kirletene hapis

Tabiatta kendiliğinden yok olabilen “biyobozunur” malzemelere geçiş yapacak işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilmesi için görüşmelerin başladığını ifade eden Ağırbaş, ithal çöp problemiyle ilgili de şunları söyledi:

“Yurt dışından Türkiye’ye hammadde olarak plastik atık geliyor. Türkiye’deki ham madde bize yeter. Doğru bir planlama ile sınırlarımız içerisindeki atıklarla üretim ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Biz ‘Atık tesisini çalıştıran firmalar batsın’ demiyoruz. Kamu eliyle, düşük faizli kredilerle plastik yerine başka ürünler üretsinler. Türkiye’yi tabiat dostu malzemenin üretim merkezi yapalım. Plastik sektörüne kamu eliyle ucuz kredi verelim, o zaman firmalarımız Avrupa’yı ürüne boğarlar.”

Çevreye atık döken, kirleten sanayi kuruluşlarına yönelik cezaların artırılmasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını söyleyen Ağırbaş “Cezalar şu an düşük. Geçtiğimiz günlerde bir firmanın kendi atıklarını arıtmadan dereye döktüğü tespit edildi, oradaki bütün ekosistem yok oldu, derede kurbağa bile kalmadı. Kesilen ceza 4 milyon TL. Bizim üzerinde çalıştığımız şu. Zarar görün bölgenin bütün rehabilitasyon masraflarını bu şirket ödemeli. Bu şirkete gerekli cezayı kesmeyen yerel yönetime de bir yaptırım olmalı, çünkü o da suçlu. Ayrıca ikinci ihlalde hapis cezası da verilmeli” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık hareketi ekonomiye 365 milyar lira katkı sağladı

MUSLUK SUYU İÇME SUYUNA DÖNÜŞECEK

Türkiye’yi, içme suyu için kullanılan pet ve cam şişe gibi maliyetlerden kurtarmak için musluk suyunu içme suyuna dönüştürecek bir aparat geliştirmek için de çalışmalara başladıklarını açıklayan Ağırbaş “Musluk suyunu içme suyuna çevirecek bir aparat geliştiriyoruz. Böylece vatandaş bardak ve termoslarıyla su içebilecek. Başlattığımız çalışma kapsamında musluk suyunun kalitesini artıracak filtrasyon teknolojileri incelenecek. Geliştirmeyi planladığımız yeni nesil aparat yalnızca bir filtreleme sistemi değil aynı zamanda sürdürülebilir hayatı destekleyen çevresel bir dönüşüm aracı olacak” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası