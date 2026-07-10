Latin popun dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Konser öncesi 70'i aşkın ekibiyle Türkiye'ye gelen Grammy ödüllü sanatçının, sahne performansının ardından İstanbul'da üç gün daha kalarak Türk hamamı ve çamur banyosu deneyimi yaşayacağı öğrenildi.

Latin pop müziğinin tanınmış isimlerinden Ricky Martin, 15 sene aradan sonra yarın İstanbul’da konser verecek.

Grammy ödüllü Martin, KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak konserde Türk şarkıcı Edis’le peş peşe sahneye çıkacak. “Livin’ la Vida Loca” ve “She Bangs” gibi şarkılarıyla anılan Latin popçunun konserden sonra İstanbul’dan hemen ayrılmayarak üç gün daha şehirde kalacağı öğrenildi.

"İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

Konsere dair bilgi veren organizasyon şirketi TemaCC Yönetim Kurulu Üyesi İlker Halaç, “Martin, 70-75 kişilik bir ekiple geleceğini bildirdi. Bizi inanılmaz bir şovun beklediğini düşünüyorum. 11 Temmuz’da birlikte olacağız, öncesinde Edis’i çıkaracağız. Türk popu ile Latin popunu bu etkinlikte birleştirmiş olacağız. Ricky Martin etkinlikten sonra üç gün daha bizimle beraber olacak. Özellikle Türk hamamlarını görmek, çamur banyosu da yapmak istedi. İstanbul’a Türkiye’ye bu kadar ilgili olması bizi çok memnun etti” dedi.

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