Emlak Konut Global’in Mekke’de inşa ettiği dev konut projesinde yabancıya satış vizesi çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Hayat Mekke” projesinin yüzde 25’lik kısmının yabancı yatırımcılara satılması konusunda iki ülke arasında tam mutabakat sağlandığını açıkladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da kritik görüşmelere imza attı.

Bakan Kurum’un ilk durağı Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı oldu. Bakan Macid bin Abdullah El-Hukeyl ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Masadaki en önemli gündem maddelerinden biri ise Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da kurduğu Emlak Konut Global şirketinin Mekke’de inşasına başladığı Hayat Mekke Projesi’ydi. Yapılan görüşmeler sonucunda, dev projenin yüzde 25’lik kısmının yabancı yatırımcılara satılması konusunda tam mutabakata varıldı.

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum “Bu imzalar; şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. Görüşmemizde ayrıca, Emlak Konut Global’in Mekke’de hayata geçirdiği Hayat Mekke Projesi’ni değerlendirerek projenin yüzde 25’lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata vardık. COP31 Başkanlığı kapsamında hazırladığımız uygulama odaklı Eylem Gündemi çerçevesinde, iklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarımızı da ele aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un Riyad’daki ikinci önemli durağı ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile yapılan görüşme oldu. Bu toplantıda Türkiye’nin COP31 vizyonu ve küresel iklim hedefleri masaya yatırıldı.

Kurum, Türkiye’nin iklim krizine karşı geliştirdiği 10 öncelikli eylem başlığını Suud heyetle paylaştı. Görüşmede; Temiz Enerji Dönüşümü, Yeşil Sanayileşme, Sıfır Atık, İklim Dirençli Şehirler ve Gıda Güvenliği gibi kritik başlıklar öne çıktı. Bakan Kurum “COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık. Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan’a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan’ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedefl erimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

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