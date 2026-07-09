Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Süper Lig 2026-2027 sezonunda mücadelenin, seyir zevkinin yüksek olduğu ve sonunda da bordo-mavili takımın şampiyon olduğu bir sezon olması temennisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekiminden sonra Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"HAKEM HATALARINI KONUŞMADIĞIMIZ BİR YIL OLSUN"

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Atasoy, "Keyifli maçlar izlemeyi hepimiz çok özledik. Tüm kulüplere hem başarılar diliyorum hem hayırlı olsun diliyorum hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza sonsuz başarılar diliyorum. Rekabetin saha içinde kaldığı, hakem hatalarını hiç konuşmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbolsever, bir sporsever olarak diliyorum ki mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun" şeklinde konuştu.

Gözde Atasoy

"EN BÜYÜK TEMENNİM ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerle ilgili konuşan Gözde Atasoy, "Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca (Tekke) ve tüm ekip, çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu. Bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme geldik. Bu sezona camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim, elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum, yolun sonu şampiyonluk olsun" açıklamasını yaptı.

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