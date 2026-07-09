Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'den acı haber geldi. Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda mücadele veren minik çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 24 Haziran akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

BALKONDA ELEKTİRİK AKIMINA KAPILDI

İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı.

O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, duruma fark edip hızla müdahale ederek torununu kurtardı. Müdahale sırasında anneanne de elektrik akımından hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan minik Yamaç, annesi tarafından komşularının aracıyla Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Yaklaşık 15 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Erdemci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

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