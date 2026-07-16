ABD ordusu, askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD ordusundan yeni bir askeri hamle geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan kuvvetlerinin İran’daki hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu operasyonla birlikte ABD, İran mevzilerini üst üste beşinci gecede de vurmuş oldu.

HEDEF ASKERİ KAPASİTEYİ ZAYIFLATMAK

CENTCOM tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, saldırıların TSİ 21.00 (18.00 GMT) itibarıyla başladığı bildirildi.

Operasyonun gerekçesine ve amacına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılar, İran’ın askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatmak ve bölgedeki tehdit unsurlarını kontrol altına almak amacıyla kararlılıkla icra edilmiştir."

İRAN BASINI: PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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