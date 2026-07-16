ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'i sosyal medya üzerinden sert sözlerle hedef aldı. Peş peşe paylaşımlar yapan Karel, dikkat çeken ifadeler kullanırken Akın Gürlek'e de destek mesajı yayımladı.

Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan, uzun süredir ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından Haluk Levent'i hedef alan Karel, Instagram hesabından peş peşe sert açıklamalarda bulundu.

"ALÇAK HERİF"

Karel, ilk paylaşımında Haluk Levent'in geçmişte yaptığı bir açıklamanın yer aldığı görseli paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Allah belanı versin Haluk Levent. O paralarda fakirin, fukaranın, yetimin hakkı var. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alırsın. Alçak herif."

"MÜTHİŞ BİR SKANDAL"

Bununla da yetinmeyen Karel, Haluk Levent'in emniyette ifade verdiğine ilişkin bir görsel paylaşarak iddialara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Vallahi çıldıracağım yahu. Bu Ahbap nasıl bir dernek ki yatlar, katlar, özel araziler alınıyor, satılıyor, hesaplar özel şirketlere aktarılıyor. Müthiş bir skandal bu."

Karel'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

AKIN GÜRLEK'E DESTEK PAYLAŞIMI

Tolga Karel, daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğrafını paylaşarak destek mesajı verdi. Karel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Akın Gürlek'i taa 2007'den sonra Edirne'de hakimlik yapmaya başladığı zamandan beri bilirim. Benim tanıdığım Akın Gürlek bu işin sonuna kadar gidecektir."

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