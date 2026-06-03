Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri olması, Kuzey Amerika'daki organizasyon öncesinde endişeleri artırdı. Kongo milli takımını desteklemek üzere binlerce taraftarın kıtaya seyahat etmesi beklenirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki Ebola salgınının yayılma hızının mevcut müdahale kapasitesini çoktan aştığını duyurdu.

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Orta Afrika'yı sarsan ölümcül Ebola salgınının yankıları yeşil sahalara ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımının neredeyse tüm oyuncuları ve teknik ekibi halihazırda Avrupa'da bulunmasına rağmen, İspanyol yetkililer salgın endişesini gerekçe göstererek takımın önümüzdeki hafta Şili ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını iptal etti.

BELEDİYE BAŞKANI KARAR VERDİ

Kongo'nun önümüzdeki hafta İspanya'da Şili ile oynaması planlanan dostluk karşılaşması, müsabakaya ev sahipliği yapacak olan La Linea de la Concepcion kentinin Belediye Başkanı Juan Franco yayımladığı bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsüyle ilgili sağlık durumu ve bize sunulan, herhangi bir risk bulunmadığını tam olarak kanıtlamayan belgeler göz önüne alındığında, bu en ihtiyatlı karar."

Dünya Kupasında ölümcül virüs korkusu! 2 binden fazla kayıp temas var

TEKNİK DİREKTÖR DESABRE ŞAŞTI KALDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, düzenlediği basın toplantısında maçın iptal edilmesi kararı karşısında şaşırdığını gizleyemedi. Karara saygı duyduklarını belirten Desabre, "Eminim bir çözüm bulunacaktır" diyerek karşılaşmanın İspanya'daki başka bir stadyuma kaydırılma olasılığını gündeme getirdi. Takımının sağlık protokollerine sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Ebola konusunda her gün FIFA ile görüşüyoruz. Doktorlarımız sürekli iletişim halinde" dedi.

Kongo Futbol Federasyonu (FECOFA) da bir açıklama yaparak, takımın tüm sağlık, spor ve düzenleme gerekliliklerini eksiksiz yerine getirdiğini savunarak İspanya Futbol Federasyonu ile krizin çözümü için görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı.

Dünya Kupası'nda ölümcül virüs korkusu! 2 binden fazla kayıp temas var

52 YIL SONRA TARİHİ KATILIM TEHLİKEDE Mİ?

Bugün Liege'de Danimarka ile karşı karşıya gelecek olan Kongo, Dünya Kupası öncesindeki son ciddi provasını İspanya'daki Şili maçıyla yapmayı planlıyordu. En son 1974 yılında "Zaire" adıyla turnuvaya katılan ülke için bu şampiyona, 52 yıl aradan sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kongo'nun turnuvadaki maç takvimi 17 Haziran'da Houston'da Portekiz, 23 Haziran'da Guadalajara'da Kolombiya ve 27 Haziran'da Atlanta'da Özbekistan karşılaşmalarıyla devam edecek şekilde planlanmış durumda.

Turnuva öncesi hazırlık kampı aşamasında yaşanan bu ebola vetosu, turnuvadaki diğer takımlar ve FIFA üzerinde ek sağlık tedbirlerinin artırılması yönündeki baskıyı iyice yoğunlaştırdı.

GİZLİ TEHDİT: 2 BİNDEN FAZLA KAYIP TEMASLI VAR

Salgının görüldüğü bölgelerde, virüs taşıma ihtimali bulunan ancak kimlikleri ve bulundukları yerler henüz belirlenemeyen 2 binden fazla temaslı kişinin bulunduğu bildirildi.

Ebola virüsünün erken dönemde yüksek ateş ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten uzmanlar, semptomların birçok hastalıkla benzerlik göstermesi nedeniyle vakaların ilk aşamada fark edilmesinin zorlaştığını ifade etti

Ölümcül ve şiddetli belirtilerin genellikle 48 saat sonra ortaya çıkması, virüsü kaptığından tamamen habersiz bir taraftarın uzun bir uçak yolculuğuyla Kuzey Amerika'ya ulaşması riskini doğuruyor.

DSÖ: SALGININ HIZI MÜDAHALE KAPASİTESİNİ AŞMIŞTIR

Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti, aynı zamanda turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri. Ülke milli takımını desteklemek üzere binlerce futbolseverin Kuzey Amerika'ya seyahat etmesi beklenirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korkutucu bir açıklama yaparak Kongo'daki salgının yayılma hızının, mevcut müdahale kapasitesini aştığını duyurdu.

Virüsün nadir görülen "Bundibugyo" varyantı nedeniyle şu ana kadar Kongo ve Uganda'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti.

EV SAHİBİ ÜLKELERDEN RADİKAL KARAR

Turnuva boyunca yaklaşık 5,5 milyon futbolseveri ağırlamaya hazırlanan ev sahibi ülkeler, havalimanlarında olağanüstü güvenlik ve tarama önlemleri almaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasakladı.

Kanada ise riskli ülkelerden gelecek kişilere yönelik en az 90 günlük bir seyahat engeli getirdiğini duyurdu.

Kongo milli takım teknik heyetinin bir kısmının salgının başında ülkede bulunduğu, ancak hızlıca tahliye edilerek Avrupa'daki kamplara gönderildiği ve şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri aktarılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Millilerimiz Dünya Kupası için ABD'de!

Haberle İlgili Daha Fazlası