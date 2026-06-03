Gelinim Mutfakta'da bugün birinci olan isim ve puan durumu netleşti. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü kıymalı kabaklama tarifinin hazırlandığı yarışmada gelinler yarım altın için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar ise gün sıralamasını belirledi. zleyiciler ise günün birincisi ve puan durumunu merak ediyor.

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cemile, Tuğba, Nazlıcan ve Hatice'nin mücadele ettiği yarışmada günün yemeği kıymalı kabaklama oldu. Hafta finaline doğru puanların daha da önem kazandığı yarışmada yarım altını kazanacak isim ve gün sonu sıralaması merakla takip ediliyor. İşte, sonuçlar...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Haziran tarihli bölümünde yarışmacılar, kayınvalidelerin karşısına kıymalı kabaklama tarifi ile çıktı. Haftanın ortasında alınan puanlar cuma günü verilecek altın bilezikler için büyük önem taşırken, gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kayınvalidelerin puanlamalarının tamamlanmasının ardından en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Cemile eksi 2 puan alırken günün birincisi olan ve yarım altını kazanan gelin Hatice oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Yarım altının sahibi belli oldu (3 Haziran 2026)

3 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

3 Haziran Çarşamba günü puan tablosu, kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından şekillendi. Hafta finaline yaklaşılırken alınan her puan, yarışmacıların altın bilezik yarışındaki konumunu doğrudan etkiliyor.

3 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı:

Hatice: 19 puan

Tuğba: 18 puan

Cemile: 10 puan

Nazlıcan: 10 puan

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Yarım altının sahibi belli oldu (3 Haziran 2026)

DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

2 Haziran Salı günün birincisi Cemile oldu. Bir önceki günden devreden yarım altınla birlikte Cemile, iki yarım altının sahibi oldu.

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