Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan kuzeni Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü. Dilan Polat paylaştığı videoda sinir krizi geçirip "Ne olur ambulans polis gelsin, bu odada kaldık. Hayatımız zindana döndü" diyerek feryat etti. Saldırıdan kısa süre sonra ise Daltonlar Çetesi'nden dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yakın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat, İzmir'de silahlı saldırıya uğradı.

Polat ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilen Can Polat'ın vurulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Koruması vurulan Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım evin, kaldık bu odada

DİLAN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından bir video paylaşan Dilan Polat'ın sinir krizi geçirdiği görüldü. Ağlayarak bir video paylaşan Polat, "Ne olur ambulans polis gelsin, bu odada kaldık. Hayatımız zindana döndü" diyerek feryat etti.

Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada

Odada ise Polat çiftinin çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada

HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatılırken vurulan şahsın ameliyata alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada

'DALTONLAR' İDDİASI

Öte yandan Dilan Polat’ın koruması hastane önünde silahlı saldırıya uğradıktan kısa bir süre sonra, Daltonlar Çetesi’nden paylaşım geldi.

Paylaşımda, Dilan Polat’ın “Enerji” şarkısı eşliğinde, Daltonlar Çetesi’nin lideri Berat Can Gökdemir’in fotoğrafı yer aldı.

Bir diğer paylaşımda ise “Sıra Engin’de :)” ifadeleri yer aldı.

Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada

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