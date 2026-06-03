Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan kuzeni Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü. Dilan Polat paylaştığı videoda sinir krizi geçirip "Ne olur ambulans polis gelsin, bu odada kaldık. Hayatımız zindana döndü" diyerek feryat etti. Saldırıdan kısa süre sonra ise Daltonlar Çetesi'nden dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
- Can Polat, Dilan Polat ve Engin Polat ile tatildeyken vuruldu.
- Olay sonrası Dilan Polat'ın sinir krizi geçirdiği ve ağlayarak yardım istediği bir video paylaşıldı.
- Dilan Polat'ın çocuklarının da olay sırasında odada bulunduğu belirtildi.
- Can Polat ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Katil zanlısının kaçtığı ve izini kaybettirdiği bildirildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın yakın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat, İzmir'de silahlı saldırıya uğradı.
Polat ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilen Can Polat'ın vurulmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DİLAN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın ardından bir video paylaşan Dilan Polat'ın sinir krizi geçirdiği görüldü. Ağlayarak bir video paylaşan Polat, "Ne olur ambulans polis gelsin, bu odada kaldık. Hayatımız zindana döndü" diyerek feryat etti.
Odada ise Polat çiftinin çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayla ilgili inceleme başlatılırken vurulan şahsın ameliyata alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.
'DALTONLAR' İDDİASI
Öte yandan Dilan Polat’ın koruması hastane önünde silahlı saldırıya uğradıktan kısa bir süre sonra, Daltonlar Çetesi’nden paylaşım geldi.
Paylaşımda, Dilan Polat’ın “Enerji” şarkısı eşliğinde, Daltonlar Çetesi’nin lideri Berat Can Gökdemir’in fotoğrafı yer aldı.
Bir diğer paylaşımda ise “Sıra Engin’de :)” ifadeleri yer aldı.