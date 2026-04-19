Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi İlker Alkun, Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalara sert tepki göstererek sarı-kırmızılıların kalan haftalar öncesi algı oluşturduğunu ve futbol kurumları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti. Alkun, bu tutumun kaybetme korkusundan kaynaklandığını savunarak Türk futbolunda adalet ve eşitlik vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi İlker Alkun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Galatasaray cephesinden son dönemde yapılan açıklamalara cevap verdi. Alkun, sarı-kırmızılı kulübü kalan maçlar öncesi algı oluşturmakla ve futbol kurumlarına baskı yapmakla suçladı.

Alkun açıklamasında, Galatasaray'ın üç yıldır devam eden bir düzenin içinde kazanmasına rağmen halen algı üretmeye çalıştığını öne sürdü. Bu durumun bir alışkanlıktan ziyade açık bir niyet göstergesi olduğunu ifade eden Fenerbahçeli yönetici, sarı-kırmızılıların maç kazanmalarına rağmen kalan haftalar için "zemin hazırlama" çabasında olduğunu savundu. Alkun, bu yaklaşımın güçten değil, kaybetme korkusundan kaynaklanan bir refleks olduğunu belirtti.

İlker Alkun'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Üç yıldır aynı düzenin içinde kazanıp, bugün hâlâ algı üretmeye çalışmanız artık sadece bir alışkanlık değil, açık bir niyet göstergesidir. Kazandığınız maçlara rağmen hâlâ kalan maçlarınız için “zemin hazırlama” çabasındasınız. Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız. Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verilen mesajlarınızıda artık gizlemiyorsunuz.Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz! Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Deniz sizin için bitti. Tüm süper lig takımları , taraftarları ve başkanları bunu görüyor. Artık,saha, kurum ve tüm kuruluşlara yapmaya çalıştığınız camia baskısı ile subliminal derin mesajlarla ile müdahale etmeyi bırakın. Herkes şunu bilsin: Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor. Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı: Artık Bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecekte. Adil olun. Eşit olun. Ya da sahadan elinizi çekin. "Rakip kulüp cephesinden gelen koordineli açıklamalara cevaben kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."

