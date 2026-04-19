Son dakika golleri nedeniyle son 4 yılda ağır kayıplar yaşayan Fenerbahçe, Rizespor ile 90+8'de berabere kalarak bir kez daha zirve yarışında geriye düştü.

2006’da Denizli faciası yaşamış sarı lacivertli camia, son yıllarda da hep benzer darbelerle rotadan çıktı. Fenerbahçe 2022-2023’te İstanbulspor’la 3-3 berabere kalırken Kadıköy’ü yıkan gol 90+6’da Eze’den gelmişti. Galatasaray’ın 3-3’lük Karagümrük beraberliğiyle gelen sevinç bir günde kursakta kalmıştı. 2022-2023 sezonu 33. hafta Sivas deplasmanı; sarı lacivertliler Manaj’ın penaltı golüyle 2-2’ye razı olurken dakika 90+4’tü.

BİR KADIKÖY KLASİĞİ

Bu iki sezonda Galatasaray’ın şampiyonluğunu ikinci sıradan izleyen Fenerbahçe’nin kâbusu 2024-25’te Kayseri’yle devam etti. Kadıköy’deki 32. hafta maçında skoru 90+4’te Talha Sarıaslan belirledi: 3-3. Ve bu sezon 5. hafta Alanya 90+3’te Yusuf Özdemir’le Kadıköy’den 1 puan çıkardı. 23. haftada Kasımpaşa 90+11’de Kadıköy’de Jim Allevinah’la beraberliğe ulaştı. Son darbe 90+8’de Sagnan’la Rize’den gelirken mekân yine Kadıköy’dü!

Haberle İlgili Daha Fazlası