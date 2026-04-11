Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, Kayserispor'u 4 golle mağlup ettikleri maçın ardından hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

Hata yapmamaları gereken bir süreçte olduklarını vurgulayan Ederson, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli." diye konuştu.

"HAKARET OLMADIĞI SÜRECE ELEŞTİRİ OLABİLİR"

Kendisi hakkında yapılan eleştiriler hakkında konuşan 32 yaşındaki yıldız, "Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim. Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." dedi.

