Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a yabancı cisim isabet etti.

GOL SONRASI YABANCI MADDE ATILDI

Fenerbahçe, Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin golüyle 45+1. dakikada Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerden biri Brezilyalı kaleci Ederson'a isabet etti.

ALNINA BANDAJ YAPILDI

Yabancı maddenin isabet etmesi sonrası bir anda acı içinde yerde kalan Ederson, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti. Kayserispor - Fenerbahçe müsabakası, Ederson'un tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu.

