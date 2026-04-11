Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin rakibinin hareketi nedeniyle yerde kaldığı pozisyon sonrasında kırmızı kart bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, Guendouzi'nin rakibiyle yaşadığı tartışma sonrası yerde kalmasının ardından kırmızı kart itirazında bulundu.

FENERBAHÇE KIRMIZI BEKLEDİ

Sarı lacivertliler, müsabakanın 33. dakikasında Matteo Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyon sonrası Kayserisporlu oyuncu için kırmızı kart itirazı yaptı.

Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyon

İTİRAZDAN 2 SARI KART ÇIKTI

Hakem Ali Yılmaz, Kayserisporlu Makarov'a Guendouzi'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'de kalesini terk eden ve pozisyona itiraz eden Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı kart gördü. Makarov'un müdahalesi sonrası kenarda tedavi gören Guendouzi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hakeme itirazda bulundu. Sarı lacivertlilerde yedek kulübesinde pozisyona itiraz eden Fred de sarı kart gördü.

