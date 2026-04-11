Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olduğu mücadelede sarı kart gören Jayden Oosterwolde, gelecek hafta cezalı durumu düştü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isimden kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYECEK

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, 26. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan 24 yaşındaki oyuncu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Jayden Oosterwolde, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Dorgeles Nene, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.

