Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor müsabakasında formasından uzak kalan Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı. Sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen İspanyol yıldızın tedaviye olumlu karşılık verdiği ve beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceği belirtildi.

TEDEVİYE OLUMLU CEVAP VERDİ

beIN SPORTS'un haberine göre; tedavisine başlanan ve tedaviye beklenenden daha olumlu tepki veren Asensio'nun gelecek hafta formasına kavuşacağı belirtildi.

Marco Asensio, Beşiktaş maçında

RİZESPOR MAÇINDA SAHADA

İspanyol futbolcunun, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girebilecek düzeyde olduğu kaydedildi. Sağlık heyetinin gözetiminde olan Asensio için 'sıfır risk' prensibinin uygulandığı, hafta boyunca durumunun takip edileceği ve tam kapasiteye ulaşmadan sahaya sürülmeyeceği öğrenildi.

GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'den Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sarı lacivertli takımda kariyer sezonunu yaşadı. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımına 1 gollük katkı veren Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak için sahadaydı.

Haberle İlgili Daha Fazlası